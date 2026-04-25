Hải tặc tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Somalia

Ngày 25/4, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) thông báo đã nhận được báo cáo về một vụ cướp tàu chở dầu ở vị trí cách bãi biển Mareeyo của Somalia khoảng 45 hải lý về phía Đông Bắc.

Bích Liên
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/4, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) thông báo đã nhận được báo cáo về một vụ cướp tàu chở dầu ở vị trí cách bãi biển Mareeyo của Somalia khoảng 45 hải lý về phía Đông Bắc.

Giới quân sự đã thông báo cho UKMTO vào ngày 21/4 rằng một số đối tượng đã chiếm quyền kiểm soát một tàu chở dầu và điều khiển tàu đi khoảng 77 hải lý về phía Nam trong vùng lãnh hải của Somalia.

Vị trí cuối cùng được biết đến của tàu là ở 08°56′ độ vĩ Bắc, 50°32′ độ kinh Đông, trong vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam Somalia.

Trong một thông báo khác ngày 23/4, UKMTO cho biết đã nhận được báo cáo về một sự cố đáng ngờ cách Eyl (Somalia) khoảng 83 hải lý về phía Đông Nam.

Thuyền trưởng của một tàu chở hàng báo cáo hai tàu nhỏ chở người có vũ trang đã tiếp cận tàu.

Một trong hai tàu nhỏ đã tiếp cận cách tàu khoảng 600 m, tàu chở hàng đã bắn cảnh cáo. Sau đó, con tàu khả nghi cũng đã bắn trả và di chuyển ra xa./.

(TTXVN/Vietnam+)
