Môi trường

Nhật Bản căng mình đối phó với các vụ cháy rừng, hơn 3.200 người được sơ tán

Tính đến sáng 25/4, các đám cháy ở vùng núi thuộc tỉnh Iwate của Nhật Bản đã thiêu rụi khoảng 700ha rừng kể từ khi bùng phát cách đây 3 ngày.

Xuân Giao
Lửa cháy rừng bốc ngùn ngụt tại vùng núi Otsuchi, tỉnh Iwate, Nhật Bản ngày 22/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Chính quyền tỉnh Iwate ở vùng Đông Bắc Nhật Bản đã kêu gọi hơn 3.200 người dân sơ tán trong khi hàng nghìn lính cứu hỏa đang căng mình đối phó với các vụ cháy rừng tại địa phương.

Theo tuyên bố của chính quyền địa phương, tính đến sáng 25/4, các đám cháy ở vùng núi thuộc tỉnh Iwate đã thiêu rụi khoảng 700ha rừng kể từ khi bùng phát cách đây 3 ngày.

Tại khu vực thung lũng gần thị trấn Otsuchi thuộc tỉnh trên, các cột khói đen vẫn đang bốc lên trong khi lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt cháy rừng và các ngôi nhà nằm sát đám cháy.

Theo thông báo, nhà chức trách dự kiến huy động 10 máy bay trực thăng và hơn 1.300 lính cứu hỏa cùng binh sỹ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản từ ngày 25/4 để dập tắt các đám cháy.

Tính đến nay, ít nhất 8 tòa nhà đã bị cháy nhưng tất cả cư dân đã được sơ tán an toàn.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, mùa Đông ngày càng khô hạn đã làm tăng nguy cơ cháy rừng và dự báo sẽ không có mưa trong tuần tới.

Hồi đầu năm ngoái, cháy rừng bùng phát ở thành phố Ofunato cũng thuộc tỉnh Iwate là vụ cháy tồi tệ nhất ở Nhật Bản trong hơn nửa thế kỷ qua.

Các nhà khoa học lâu nay cảnh báo biến đổi khí hậu do con người đốt nhiên liệu hóa thạch sẽ khiến các thời kỳ hạn hán trở nên dữ dội và kéo dài hơn, kéo theo nguy cơ cháy rừng gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#biến đổi khí hậu #Cháy rừng Nhật Bản
"Căng mình" phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô

Trước tình hình cấp bách dưới cái nắng gần 40 độ C, lớp thực bì dưới tán rừng trở nên khô khốc, giòn rụm, Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai ( Đồng Nai) đã chính thức nâng mức cảnh báo cháy lên cấp 5.

Sạt lở bờ sông Pô Kô - nỗi lo trước mùa mưa bão

Tình trạng sông Pô Kô sạt lở đã xuất hiện từ nhiều năm do biến đổi khí hậu, mưa lớn, nước sông dâng cao; đồng thời, nền đất khu vực hai bên bờ sông yếu dẫn đến sạt lở, thay đổi dòng chảy của sông.