Cà Mau: Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng tại xã Đầm Dơi

Ngày 27/4, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế hiện trường các vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã Đầm Dơi.

Tại hiện trường, Đoàn công tác đã ghi nhận tình trạng sụt lún, sạt lở đất diễn biến phức tạp. Cụ thể, tại tuyến đường Dương Thị Cẩm Vân, đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 70m và đang có dấu hiệu lan rộng, nguy cơ sạt lở thêm khoảng 20m.

Vụ việc đã làm ảnh hưởng hoàn toàn một căn nhà, hai bến cầu hàng hóa và gây hư hại cho hai căn nhà khác. Ước tính thiệt hại về tài sản tại khu vực này lên đến trên 3 tỷ đồng.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến khảo sát tuyến Đầm Dơi-Tân Dân (đoạn gần cầu Thợ Tĩnh). Dù đây là vị trí đã được địa phương chỉ đạo khắc phục tạm thời bằng hệ thống kè mềm và rọ đá nhưng sau hơn một năm, khu vực này tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt lớn, nền đường mất ổn định và đối mặt với nguy cơ sạt lở cao.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Đầm Dơi, tình hình sạt lở từ đầu năm 2026 đến nay có xu hướng gia tăng về cả tần suất và mức độ thiệt hại. Toàn xã đã xảy ra 22 vụ sạt lở, tổng thiệt hại ước tính trên 4,6 tỷ đồng.

Hiện nay, địa phương vẫn còn 9 vị trí nằm trong diện cảnh báo nguy hiểm, ước tính nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, thiệt hại có thể lên tới 4 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp cấp bách như: Giăng dây cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, lắp đặt biển báo tạm dừng lưu thông và cử lực lượng hướng dẫn người dân di chuyển theo các lộ trình an toàn khác.

Sau khi trực tiếp kiểm tra các “điểm nóng” sạt lở, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi đánh giá tình hình sạt lở tại tuyến đường Dương Thị Cẩm Vân là đặc biệt nghiêm trọng, cần xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để có cơ chế xử lý nhanh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi (áo xanh, hàng đầu) cùng đoàn công tác tại buổi kiểm tra, khảo sát. (Ảnh: TTXVN phát)

Chỉ đạo về phương hướng xử lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: “Địa phương và các ngành chức năng phải có giải pháp căn cơ để ứng phó với tình hình thiên tai hiện nay.

Đối với tuyến Đầm Dơi-Tân Dân, địa phương cần tập trung nghiên cứu kỹ quy luật dòng chảy và hệ thống các cống điều tiết nước để có phương án xử lý triệt để, bền vững.

Riêng đối với điểm sạt lở tại tuyến đường Dương Thị Cẩm Vân, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân xã Đầm Dơi khẩn trương đẩy nhanh phương án khắc phục. Mục tiêu cao nhất là sớm hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo điều kiện đi lại, giao thương an toàn cho nhân dân và ổn định hoạt động của các cơ sở kinh doanh trong khu vực.”

Các sở, ngành liên quan hướng dẫn, bố trí nguồn lực để khắc phục ngay các điểm sạt lở xung yếu. Ủy ban Nhân dân xã Đầm Dơi rà soát toàn bộ các vị trí có nguy cơ trên địa bàn, chủ động phương án bảo đảm an toàn giao thông và tài sản cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, các cơ quan chuyên môn nghiên cứu phương án tổng thể, gắn chặt với quy hoạch hệ thống giao thông và thủy lợi.

Điều này nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực của triều cường và dòng chảy; từ đó giảm thiểu nguy cơ sạt lở bờ sông trên địa bàn một cách bền vững trong thời gian tới./.

Đồng Tháp: Khắc phục sạt lở bờ sông Tiền tại xã cù lao Long Phú Thuận Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Long Phú Thuận bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến, không để người dân di chuyển vào khu vực sạt lở.

