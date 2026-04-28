Công viên địa chất Non nước Cao Bằng tiếp tục được UNESCO vinh danh

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 27/4, tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ở thành phố Paris đã long trọng diễn ra Lễ trao Bằng công nhận cho 12 Công viên địa chất toàn cầu mới và cho 44 công viên đã vượt qua quy trình tái thẩm định và tiếp tục được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, trong đó có Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng của Việt Nam.

Đây là lần thứ 2 UNESCO tổ chức Lễ trao Bằng công nhận cho các Công viên địa chất toàn cầu mới và đặc biệt đây là lần đầu tiên UNESCO tổ chức Lễ trao Bằng công nhận cho các Công viên địa chất toàn cầu vượt qua quy trình tái thẩm định.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh đã dự trực tiếp buổi lễ và nhận bằng công nhận.

Về phía đại diện tỉnh Cao Bằng, tham dự buổi lễ trực tuyến có Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nông Thị Tuyến; Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Vi Trần Thùy, cùng đại diện lãnh đạo, viên chức Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng.

Đây là lần thứ 2 Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng vượt qua quy trình tái thẩm định, tiếp tục được UNESCO trao “Thẻ xanh” - kết quả cao nhất trong quy trình tái thẩm định định kỳ của UNESCO, đồng nghĩa với việc Công viên tiếp tục được công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu thêm 4 năm.

Trước đó, tháng 6/2025, tỉnh Cao Bằng đã tiếp đón Đoàn chuyên gia UNESCO thực hiện nhiệm vụ tái thẩm định và tháng 9/2025, Kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu đã khuyến nghị UNESCO trao Thẻ xanh lần thứ 2 cho Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của tỉnh Cao Bằng trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản địa chất, văn hóa, thiên nhiên gắn với phát triển sinh kế cộng đồng. Đồng thời, điều này khẳng định cam kết của địa phương trong việc thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị của chuyên gia UNESCO trong quá trình tái thẩm định lần trước đó, hướng tới phát triển bền vững và lan tỏa sâu rộng giá trị di sản đến cộng đồng quốc tế.

Quang cảnh Lễ trao Bằng công nhận cho cho các Công viên địa chất toàn cầu. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, việc lần đầu tiên UNESCO tổ chức Lễ trao Bằng công nhận cho các Công viên địa chất toàn cầu đã vượt qua quy trình tái thẩm định và được tiếp tục công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu cho thấy UNESCO ngày càng coi trọng quyết tâm và nỗ lực của các nước, các lãnh đạo và người dân địa phương trong giữ vững danh hiệu quan trọng này.

Đây cũng là một sự kiện rất ý nghĩa trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO và là năm diễn ra chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO.

Bà Nông Thị Tuyến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng cho biết việc Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng tiếp tục được UNESCO công nhận sau kỳ tái thẩm định lần 2 là minh chứng cho những nỗ lực của tỉnh trong những năm qua trong công tác bảo tồn và phát huy các loại hình di sản, gắn với phát triển bền vững và cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ đối với công viên. Trong đó, trọng tâm là tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, truyền thông quảng bá; phát triển du lịch bền vững, đảm bảo chia sẻ lợi ích hài hòa trong cộng đồng; đầu tư cơ sở hạ tầng; thiết thực phát triển Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình phát triển du lịch bền vững của tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Lễ trao Bằng công nhận năm 2026 cho các Công viên địa chất toàn cầu một lần nữa khẳng định vai trò của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu như một nền tảng hợp tác quốc tế hiệu quả, nơi các quốc gia cùng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy bảo tồn di sản và phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Đại biểu các nước chúc mừng các công viên địa chất toàn cầu được công nhận mới hoặc tái công nhận. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu, những mô hình thành công như Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị và truyền cảm hứng cho các địa phương khác trên thế giới.

Được UNESCO công nhận lần đầu vào ngày 12/4/2018, Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng là một trong những khu vực có lịch sử phát triển địa chất đặc biệt, kéo dài hơn 500 triệu năm.

Với diện tích trên 3.683km2, bao gồm toàn bộ hoặc một phần diện tích của 36 xã, phường của tỉnh Cao Bằng, đây là nơi hội tụ nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng trong nước và quốc tế./.

