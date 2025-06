Ngày 13/6, tại Khu du lịch sinh thái Kolia (huyện Nguyên Bình), đoàn chuyên gia tái thẩm định danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO do ông Kupetz Manfred Reinhard, Chủ tịch Hiệp hội hỗ trợ Công viên địa chất Muskauer Faltenbogen làm Trưởng đoàn đã tổng kết công tác đánh giá thực địa kỳ tái thẩm định danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng lần 2.

Qua quá trình kiểm tra thực tế Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng gồm tuyến phía Tây "Khám phá Phja Oắc - Vùng núi của những đổi thay," tuyến phía Đông "Trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên," tuyến phía Bắc "Hành trình về nguồn cội," đoàn chuyên gia nhận thấy Cao Bằng là vùng đất hội tụ rất nhiều tài nguyên và đánh giá cao các cấp, ngành địa phương đã nỗ lực thực hiện khuyến nghị UNESCO trong vận hành Công viên địa chất Non nước Cao Bằng trong đợt thẩm định lần 1.

Ông Kupetz Manfred Reinhard, Chủ tịch Hiệp hội hỗ trợ Công viên địa chất Muskauer Faltenbogen, đưa ra các khuyến nghị đối với Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng cần hoàn thiện báo cáo để trình Ủy ban UNESCO; phân loại các nhóm đối tác mạng lưới công viên địa chất, giáo dục cộng đồng; giải pháp chia sẻ lợi ích cộng đồng tại các làng nghề truyền thống, chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng sẵn sàng đón lượng lớn du khách trong thời gian tới bằng xây dựng chương trình hành động mới, phù hợp hơn để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, bảo vệ nguyên trạng các giá trị di sản riêng có của danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO…

Qua hơn 4 năm giữ danh hiệu, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng đã thực hiện nghiêm việc bảo tồn cảnh quan, giá trị địa chất, văn hóa, các kế hoạch nhằm cải thiện sinh kế cho người dân; đầu tư cơ sở vật chất trên các tuyến du lịch trải nghiệm địa chất, liên kết du lịch và hợp tác quốc tế, cũng như tham gia đầy đủ hoạt động của Mạng lưới, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, vị thế của Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế, mở ra hướng phát triển bền vững dựa trên các giá trị bản sắc văn hóa, sự kỳ vĩ của cảnh quan thiên nhiên, các di sản độc đáo về địa chất.

Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng có diện tích hơn 3.275km2 (chiếm gần một nửa diện tích của tỉnh Cao Bằng), bao gồm các huyện Hà Quảng, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang và một phần diện tích của 3 huyện Hòa An, Nguyên Bình và Thạch An.

Công viên địa chất này là nơi minh chứng cho lịch sử phát triển địa chất phức tạp kéo dài lên đến hơn 500 triệu năm. Nơi đây có nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Ngày 12/4/2018, UNESCO đã chính thức công nhận Công viên địa chất Non nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu./.

