Đặc sắc Lễ hội văn hóa dân gian đường phố “Thanh âm nguồn cội”

Tối 24/4, tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đã diễn ra Lễ hội văn hóa dân gian đường phố với chủ đề “Thanh âm nguồn cội,” thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, thưởng thức. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Lễ hội quy tụ 18 đoàn nghệ thuật quần chúng với khoảng hơn 1.500 diễn viên và nghệ nhân đến từ nhiều địa phương. Mỗi đoàn mang đến một màu sắc riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, rực rỡ và đầy sức sống. Các đoàn sẽ diễu hành trên các tuyến đường trung tâm tỉnh như Nguyễn Tất Thành, Trần Phú..., kết hợp trình diễn nghệ thuật tại khu vực khán đài chính trước Công viên Văn Lang.

Ông Dương Hoàng Hương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, sau nhiều năm gián đoạn, năm nay, tỉnh quyết định tổ chức trở lại Lễ hội văn hóa dân gian đường phố với quy mô mở rộng, nội dung phong phú hơn. Không gian tỉnh được mở rộng, các sắc màu văn hóa đa dạng, số lượng di sản và bản sắc truyền thống ngày càng phong phú là điều kiện thuận lợi để nâng tầm lễ hội.

Việc lựa chọn hình thức lễ hội đường phố tuy khó hơn so với biểu diễn trên sân khấu cố định, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức tập luyện, nhưng mang ý nghĩa thiết thực. Trước hết là kết nối di sản, đặc biệt là di sản truyền thống, gắn kết giữa lịch sử với hiện tại và tương lai. Đồng thời, đưa di sản đến gần hơn với du khách, giúp công chúng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận và hiểu sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa Đất Tổ.

Bên cạnh đó, việc huy động chính những chủ thể văn hóa tham gia trình diễn cũng góp phần thổi sức sống mới vào di sản, qua đó bảo tồn, phát huy và gìn giữ giá trị văn hóa ngay trong cộng đồng.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ qua các phần trình diễn. Mở đầu lễ hội là màn trống hội, múa lân sư rồng sôi động, tạo không khí trang nghiêm, hào hùng. Sau phần khai mạc, các đoàn lần lượt tham gia trình diễn tái hiện sinh động các lễ hội, phong tục, tập quán và di sản văn hóa đặc sắc của các địa phương.

Nội dung các đoàn mang đến Lễ hội để trình diễn cũng rất đa dạng, phong phú, trải dài từ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát Xoan Phú Thọ, Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa đến các lễ hội tiêu biểu của vùng trung du và miền núi phía Bắc như: Lễ hội Tây Thiên, Trò Trám, Khai hạ của người Mường, Lễ hội Xên Mường, Gầu Tào của đồng bào dân tộc thiểu số... Bên cạnh đó là các hoạt động tái hiện đời sống lao động sản xuất, trò chơi dân gian, nghề truyền thống như làm nón lá Sai Nga...

Các đoàn tham gia đều chuẩn bị công phu từ mô hình xe biểu tượng, trang phục truyền thống đến đạo cụ biểu diễn, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu về văn hóa dân gian vùng Đất Tổ và các địa phương lân cận.

Tham gia đoàn trình diễn, chị Nguyễn Việt Hoa (ngụ tại phường Nông Trang) cho biết, việc được trực tiếp hóa thân vào các tiết mục dân gian giúp chị hiểu rõ hơn giá trị truyền thống, đồng thời cảm thấy tự hào khi góp phần quảng bá văn hóa quê hương.

Tương tự, anh Bùi Văn Hòa (xã Tân Lạc) cho biết, các thành viên trong đoàn đã dành nhiều thời gian tập luyện, chuẩn bị trang phục, đạo cụ để mang đến phần trình diễn đặc sắc, góp phần giới thiệu nét văn hóa riêng của địa phương đến đông đảo công chúng.

Chương trình khép lại bằng màn hát múa tập thể với chủ đề “Con rồng cháu tiên - Cùng nhau ta thắp sáng,” để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống có nguy cơ mai một, Lễ hội đường phố với chủ đề “Thanh âm nguồn cội” chính là cầu nối bền vững giữa quá khứ và hiện tại. Không chỉ mang lại không gian vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách, lễ hội còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ mến khách và giàu truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch./.

