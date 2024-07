‘Những nhạc công Louvre’ biểu diễn âm nhạc bất hủ của Mozart tại Nhà hát Hồ Gươm

Tháng Tám này, công chúng Thủ đô sẽ được đắm mình vào vũ trụ âm nhạc của Mozart với hòa nhạc “Bei Momenti” (Khoảnh khắc tươi đẹp) do dàn nhạc Pháp Les Musiciens du Louvre (Những nhạc công Louvre) biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm ngày 23-24/8.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Étienne Lemieux-Després cùng sự xuất hiện giọng ca soprano Sofia Savenko, dàn nhạc Pháp sẽ trình diễn những bản nhạc bất hủ của thiên tài âm nhạc Mozart, trong đó phải kể đến “Serenade in G major: Eine kleine Nachtmusik, K 525” – bản nhạc mà hầu hết khán giả của nhạc cổ điển đều biết đến.

“Eine kleine Nachtmusik” được Mozart sáng tác tại Vienna năm 1787, cùng thời kỳ ông soạn vở opera “Don Giovanni.” Cái tên tiếng Đức “Eine kleine Nachtmusik” do chính Mozart đặt, có nghĩa là “một khúc nhạc chiều ngắn.” So với các serenade (khúc nhạc chiều) trước đó của Mozart, tác phẩm được viết cho một nhóm nhạc thính phòng nhỏ gồm hai violon, viola, cello và contrabass. Tuy nhiên ngày nay khi biểu diễn serenade này, người ta thường huy động nhiều nhạc công hơn cho mỗi bè.

Chương trình cũng bao gồm một số bản nhạc trong các opera “Don Giovanni,” “Cây sáo thần” và “Đám cưới Figaro.”

Đại diện Nhà hát Hồ Gươm cũng tiết lộ chương trình sẽ mô tả bối cảnh của các trích đoạn arias bằng hình minh họa kèm phụ đề để khán giả có thể thưởng thức tác phẩm trọn vẹn hơn.

Hòa nhạc “Bei Momenti” hứa hẹn những điều bất ngờ về trải nghiệm nghệ thuật, không chỉ đơn thuần là thưởng thức âm nhạc mà còn kích thích đa giác quan, tạo nên những cảm xúc khó quên cho công chúng./.

Nhà soạn nhạc Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) là nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo thế kỷ 18, có đóng góp và tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất đến nền nghệ thuật âm nhạc cổ điển. Mozart đã để lại cho nhân loại một kho tàng âm nhạc đồ sộ gồm: 628 tác phẩm ở nhiều hình thức, thể loại, trong đó thành tựu được coi là đỉnh cao của ông là những sáng tác trong lĩnh vực khí nhạc và nhạc kịch. Có thể kể đến một số tác phẩm nổi tiếng như: “Cây sáo thần” (Die Zauberflöte), “Don Giovanni”, “Đám cưới Figaro” (Le nozze di Figaro), Piano Concerto số 27 giọng Si giáng trưởng, K 595 (Piano Concerto No. 27 in B-flat major, K 595); Symphony số 39 giọng Mi giáng trưởng, K 543 (Symphony No. 39 in E-flat major, K. 543); Concerto số 21 giọng Đô trưởng, K 467 (Piano Concerto No. 21 in C major, K 467).

Dàn nhạc Les Musiciens du Louvre được thành lập vào năm 1982 tại Paris bởi nhạc trưởng Marc Minkowski. Dàn nhạc đã rất thành công trong việc hồi sinh những tác phẩm ở thời kỳ âm nhạc Baroque, Cổ điển hay Lãng mạn trên những cây nhạc cụ đặc trưng vốn có ở từng thời kỳ âm nhạc ấy.

Sofia Savenko là giọng ca soprano người Đức-Nga, đã hoàn thành xuất sắc chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Thanh nhạc tại Đại học Âm nhạc Nürnberg (Hochschule für Musik Nürnberg) vào năm 2023. Cô đã đảm nhận các vai chính trong nhiều vở nhạc kịch nổi tiếng trong “Don Giovanni,” “Đám cưới Figaro,” “Cây sáo thần” và rất nhiều tác phẩm khác.