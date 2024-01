Nhạc trưởng nổi tiếng Nhật Bản Yutaka Sado sắp biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm

Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam sẽ biểu diễn cùng các nghệ sỹ Nhật Bản. (Ảnh: VYO)

Nhạc trưởng Yutaka Sado sẽ biểu diễn cùng Dàn nhạc trẻ Super Kids Orchestra (Nhật Bản) và Dàn nhạc Giao hưởng trẻ Việt Nam (VYO) tại hòa nhạc “The Great Wave” (tạm dịch: Sóng Lớn) vào ngày 4/1/2024 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Chương trình này nằm trong chuỗi hòa nhạc do Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam tổ chức với mong ước được mang âm nhạc thế giới đến Việt Nam và đem âm nhạc Việt Nam ra thế giới.

Đây là cơ hội tuyệt vời để người dân Việt Nam và các khán giả yêu âm nhạc trực tiếp thưởng thức âm nhạc cổ điển đẳng cấp quốc tế, qua đó các nghệ sỹ trẻ tại Việt Nam có cơ hội được tiếp xúc với những tài năng âm nhạc thế giới. Ban tổ chức kỳ vọng chuỗi hòa nhạc sẽ khơi gợi làn sóng yêu âm nhạc trong mỗi khán giả ở mọi độ tuổi, trình độ và tầng lớp, kiến tạo những bước chuyển mình cho nền âm nhạc cổ điển Việt Nam nói riêng và sự phát triển nền nghệ thuật của nước nhà nói chung.

Lễ hội âm nhạc Gió mùa sẽ tài trợ cho dàn giao hưởng trẻ Dự án bảo trợ nghệ thuật Monsoon đầu tiên của Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015 được dành cho dự án Maius-Chapter One của Dàn nhạc giao hưởng trẻ Maius Philharmonic.

Lần đầu tiên đến với Việt Nam, nhạc trưởng Yutaka Sado sẽ biểu diễn các tác phẩm độc đáo như “New Cinema Paradise,” “Serenade for Strings in C Major, Op. 48” và một tác phẩm nổi trội của Super Kids Orchestra là “Riverdance.” Đây đều là các tác phẩm được chính nhạc trưởng Yutaka Sado lựa chọn để đem đến cho khán giả Việt Nam.

Nhạc trưởng Yutaka Sado là tên tuổi nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực nhạc cổ điển. (Ảnh: VYO)

Trong khi đó, Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam sẽ trình bày “Tổ khúc Thiên Thanh” do nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng sáng tác. Ngoài ra, qua 3 chương nhạc đặc sắc với thanh âm đến từ “Mường Hoa Xuân,” “Trăng đại ngàn” và “Kinh đô mở hội,” Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam sẽ mang âm nhạc và văn hóa Việt Nam đến giao lưu với bạn bè quốc tế.

Nhạc trưởng của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam, nghệ sỹ cello Phan Đỗ Phúc cho hay cá nhân anh và dàn nhạc đều rất hào hứng khi có cơ hội biểu diễn cùng Super Kids Orchestra và nhạc trưởng Yutaka Sado tại Việt Nam.

Super Kids Orchestra là dàn nhạc trẻ hàng đầu của Nhật Bản. (Ảnh: SKO)

“Tôi tin rằng được nhìn thấy các bạn đồng trang lứa đang thực hành nghệ thuật một cách nghiêm túc và nhiệt huyết như vậy sẽ là một niềm cảm hứng lớn cho các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam, cũng như các bạn trẻ Việt Nam nói chung. Đây cũng là cơ hội để các nghệ sỹ trẻ của hai dàn nhạc có thể hiểu thêm về văn hoá của nhau. Sự giao thoa các giá trị văn hoá này là một trong những nét đẹp của việc thực hành nghệ thuật,” nghệ sỹ Phan Đỗ Phúc chia sẻ./.

Yutaka Sado là "một nhạc trưởng uy tín và có khả năng trình diễn tuyệt vời" (theo The Washington Post). Ông là học trò của nhạc trưởng vĩ đại hàng đầu thế kỷ 20 - Leonard Bernstein và niềm tự hào của Châu Á - Seiji Ozawa. Ông được biết đến với vô số màn trình diễn tuyệt vời với những dàn nhạc nổi tiếng toàn cầu như Berliner Philharmoniker, London Philharmonic Orchestra, BBC Philharmonic, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia ở Washington DC. Yutaka Sado hiện là Giám đốc Âm nhạc của Dàn nhạc Tonkünstler ở Áo, Giám đốc Nghệ thuật của Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Hyogo - một trong những địa điểm nghệ thuật hàng đầu của Nhật Bản. Super Kids Orchestra là dàn nhạc trẻ hàng đầu của Nhật Bản hoạt động từ năm 2003 được dẫn dắt bởi Giám đốc Nghệ thuật, nhạc trưởng Yutaka Sado. Đây cũng là một trong những "mái nhà" nuôi dưỡng tài năng của rất nhiều ngôi sao, tài năng trẻ triển vọng trong giới âm nhạc cổ điển của Nhật Bản như nghệ sỹ cello Sasanuma Tatsuki, nghệ sỹ violin Hina Maeda...