'Shrek' - nhạc kịch chuẩn Broadway sắp trở lại Hà Nội và TPHCM

Vở nhạc kịch "Shrek The Musical" chuẩn Broadway đã được công diễn tại Hà Nội năm 2023. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau thành công của nhạc kịch "Shrek: The Musical 2023," đơn vị sản xuất The YOUniverse sẽ mang show diễn trở lại với một diện mạo mới mang tên "Shrek: On National Tour."

Chương trình diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình, Thành phố Hồ Chí Minh từ 12-14/7 và tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội từ 2-3/8.

Năm 2023, vở nhạc kịch này được mua bản quyền từ tổ chức Music Theatre International để có thể dàn dựng và công diễn tại Việt Nam.

Tác phẩm của sân khấu lừng danh Broadway (Mỹ) đã thu hút hơn 3.000 khán giả đến với Nhà hát lớn Hà Nội. Dự án cũng mang lại một luồng gió mới cho nghệ thuật sân khấu Việt Nam và nguồn cảm hứng mới cho giới trẻ.

Năm 2024, vở nhạc kịch đã mở rộng quy mô sân khấu. “Shrek: On National Tour” là hành trình hứa hẹn chứa đầy thăng hoa với 5 đêm diễn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Lần trở lại thứ hai này, thông điệp chủ đạo mà "Shrek: On National Tour" mang lại chính là sự bình đẳng: Bình đẳng giới, bình đẳng giai cấp, bình đẳng ngoại hình, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân và ai cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc.

“Shrek The Musical” đã “bẻ cong” mọi quan niệm xưa cũ về vẻ đẹp và tình yêu trong xã hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những khán giả cũ và cả những người xem mới đều ngóng chờ “Shrek: On National Tour” sẽ tiếp nối yếu tố nghệ thuật đặc sắc của lần trước, mang tới câu chuyện nhân văn kết nối mọi thế hệ.

Đây cũng là sân chơi về nghệ thuật bổ ích và lý thú dành cho các bạn trẻ là diễn viên không chuyên, tạo điều kiện cho các bạn được tiếp cận với nhạc kịch chuyên nghiệp, có cơ hội làm việc với các chuyên gia, cố vấn nổi tiếng trong ngành.

Trong vở nhạc kịch này, trang phục được tái chế từ nhựa và vải cũ đã tạo nên những bộ trang phục sáng tạo và mới lạ. Việc sử dụng những chất liệu tái chế này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn khẳng định xu hướng thời trang bền vững. Các trang phục tái chế được thêu đính tỉ mỉ bởi các thợ thủ công chuyên nghiệp, mang lại vẻ đẹp độc đáo và công phu. Ngoài ra, chất liệu tự nhiên như bông và các loại vải sợi tự nhiên cũng được sử dụng, góp phần vào sự thân thiện với môi trường và làm nổi bật thông điệp trang phục phát triển bền vững trong vở nhạc kịch này.

Theo cố vấn nghệ thuật của dự án, Nghệ sỹ Ưu tú Đặng Châu Anh, tác phẩm gửi gắm thông điệp tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân, khuyến khích xây dựng một xã hội cởi mở và đùm bọc lẫn nhau. Trải qua hành trình thấu hiểu bản thân, từ một người luôn bị phân biệt đối xử và chịu đựng định kiến, Shrek dần chấp nhận và yêu thương chính mình, nhờ đó được mọi người xung quanh đón nhận

“Shrek The Musical” đã “bẻ cong” mọi quan niệm xưa cũ về vẻ đẹp và tình yêu trong xã hội. Bởi Shrek và Fiona vốn dĩ không phải hình mẫu nam nữ chính thường thấy trong truyện cổ tích, nhưng họ vẫn có một tình yêu đẹp và “hạnh phúc mãi mãi về sau” - chứng tỏ sức mạnh của tình yêu vượt qua mọi khuôn khổ giới tính và kỳ vọng xã hội./.

'Mong nhạc kịch phổ biến hơn trong thực đơn nghệ thuật của công chúng' Nghệ sỹ Ưu tú Đặng Châu Anh mong muốn góp sức để đưa những vở nhạc kịch Broadway "chuẩn chỉnh" về Việt Nam nhằm làm phong phú hơn đời sống tinh thần của công chúng.