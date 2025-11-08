Viên kim cương Florentine huyền thoại tái xuất sau hơn 10 năm “biến mất”

Viên kim cương Florentine - một trong những viên đá quý nổi tiếng và bí ẩn nhất thế giới - được cho là có nguồn gốc từ các mỏ Golconda ở Ấn Độ, nơi từng sản sinh nhiều viên kim cương lừng danh.

Sau hơn một thế kỷ “biến mất,” báu vật này hiện được xác nhận đang được cất giữ trong két sắt của một ngân hàng tại Canada và dự kiến sẽ được trưng bày công khai vào năm tới.

Viên kim cương Florentine có màu vàng nhạt, nặng 137,27 carat, từng là một trong những viên đá quý lớn nhất châu Âu.

Trong nhiều thế kỷ, viên kim cương được gắn trên vương miện của các hoàng đế và vua chúa, gần đây nhất là bộ Ngọc quý của Vương miện Áo cho đến khi Đế chế Áo-Hung sụp đổ năm 1918. Từ đó, viên kim cương hoàn toàn biến mất.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, tung tích của viên kim cương mới được 3 hậu duệ của dòng họ Habsburg tiết lộ.

Họ cho biết báu vật này được cất giữ trong két sắt ngân hàng Canada kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai khi gia đình hoàng tộc di tản sang Bắc Mỹ để tránh chiến sự.

Trang web chuyên về trang sức cổ langantiques.com cho biết viên kim cương Florentine có xuất xứ từ gia tộc Medici quyền lực của Italy, với chủ nhân đầu tiên là Công tước xứ Tuscany Ferdinand 2 (1610-1670).

Đến năm 1743, thông qua cuộc hôn nhân giữa Nữ hoàng Maria Theresa của Áo và Công tước xứ Lorraine Francis Stephen, viên kim cương trở thành một phần của Vương miện Áo, gắn liền với triều đại Habsburg-Lorraine.

Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai khi Đế chế Habsburg tan rã, Hoàng hậu Zita -vợ Hoàng đế Karl 1 mang theo một số trang sức quý trong vali nhỏ và cùng với 8 người con chạy trốn sang Mỹ năm 1940. Với sự giúp đỡ của Chính phủ Mỹ, gia đình hoàng tộc định cư tại tỉnh bang Quebec của Canada.

Năm 1953, Hoàng hậu Zita trở lại châu Âu nhưng để lại toàn bộ trang sức trong két của ngân hàng Quebec. Bà qua đời tại Thụy Sĩ năm 1989, hưởng thọ 96 tuổi.

Theo lời ông Karl von Habsburg-Lothringen, 64 tuổi và là cháu nội của Hoàng đế Karl I, bí mật về viên kim cương được giữ kín hàng thập kỷ theo di nguyện của Hoàng hậu Zita.

Bà chỉ tiết lộ vị trí của viên đá cho 2 người con trai là Robert và Rodolphe, đồng thời yêu cầu họ giữ bí mật trong 100 năm kể từ khi chồng bà qua đời.

Gần đây, Karl von Habsburg-Lothringen mới tiết lộ ông được biết về sự tồn tại của viên kim cương nhờ 2 người anh em họ là Lorenz von Habsburg-Lothringen (70 tuổi, con trai của ông Robert) và Simeon von Habsburg-Lothringen (67 tuổi, con trai của ông Rodolphe).

Cả ba đã cùng gặp nhau tại ngân hàng Quebec để lần đầu tiên tận mắt chiêm ngưỡng viên kim cương cùng các báu vật khác.

Viên kim cương Florentine hiện được bảo quản riêng, gắn trên một trâm đính đá quý. Ông Christoph Köchert - chuyên gia kim hoàn của hãng A.E. Köchert, từng phục vụ triều đình Áo đã xác nhận tính xác thực của viên kim cương này.

Theo kế hoạch, viên kim cương Florentine - biểu tượng của quyền lực và huyền thoại hoàng gia châu Âu - sẽ được trưng bày tại một bảo tàng ở Canada vào năm tới./.

Chiếc trâm chạm kim cương của Hoàng đế Napoléon tái xuất sau hơn 200 năm lưu lạc Biểu tượng quyền lực của vị hoàng đế lừng danh nước Pháp, chiếc trâm chạm kim cương Napoléon từng thất lạc giữa chiến trường Waterloo, sẽ được đấu giá tại Geneva với giá trị lịch sử hiếm có.