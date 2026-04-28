Các địa phương chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai dịp 30/4-1/5

Chiều 28/4, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 12/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 28/4 đến ngày 29/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá; từ sáng ngày 29/4, ở vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Do vậy, để chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, đợt không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Dự báo xuất hiện đợt không khí lạnh mới ảnh hưởng tới Bắc Bộ từ đêm 28/4 Khu vực Hà Nội từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời chuyển mát; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C.

​