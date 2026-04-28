Thời tiết ngày 28/4: Bắc Bộ mưa dông, trời mát, Nam Bộ nắng nóng diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, mưa dông gia tăng về chiều tối và đêm, trong khi Nam Bộ nắng nóng diện rộng.

Hiện bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ phổ biến 23-26 độ C.

Trên đất liền, khoảng đêm 28/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C.

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối ngày 28/4 đến sáng 29/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C.

Trên biển, từ gần sáng ngày 29/4, ở Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Đêm 28 và ngày 29/4, tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ dao động 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ trung bình 24-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày và đêm 29/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước như sau: Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C, cao nhất 31-33 độ C. Trời nhiều mây, sáng sớm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây, có nắng. Chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 30-33 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 30-33 độ C. Trời nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; trưa chiều giảm mây, có nắng; chiều tối và đêm tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến rất to. Ban ngày gió Đông Nam đến Nam, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mưa dông.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ dao động 23-34 độ C, vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây, trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Cảnh báo các hiện tượng nguy hiểm đi kèm dông.

Tây Nguyên có nhiệt độ 20-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, thấp nhất 25-28 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 35-37 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ./.

