Thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương từ ngày 25-27/4 (tức ngày 9-11/3 âm lịch), khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 25/4 có mưa rào và dông rải rác.

Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối 25/4 có mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ có nắng nóng.

Đối với khu vực Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ngày 25/4 (ngày 9/3 âm lịch) xác xuất mưa 60%. Nhiệt độ dao động từ 23-28 độ C.

Ngày 26/4 (ngày 10/3 âm lịch) xác xuất mưa 60%. Nhiệt độ dao động từ 24-30 độ C.

Ngày 27/4 (ngày 11/3 âm lịch) xác xuất mưa 65%. Nhiệt độ dao động từ 25-30 độ C.

Nhận định xu thế thời tiết cả nước trong dịp nghỉ lễ từ 30/4-3/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, khu vực Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Trung Bộ: ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, Khu vực Nam Bộ: ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

"Từ ngày 25/4 - 3/5, các khu vực trên cả nước cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo, thời điểm này là đang trong thời kỳ chuyển mùa, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể xảy ra, đặc biệt vào chiều tối.

Đồng thời, nắng nóng trong những ngày tới có thể gây tác động bất lợi đến sức khỏe người dân, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt.

Người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt và du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến nghị, nắng nóng có thể gây say nắng, sốc nhiệt. Mưa rào, mưa dông có thể làm gián đoạn sự kiện ngoài trời, gây trơn trượt....

Do vậy, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm nên chuẩn bị các phương án ứng phó với mưa, gió mạnh, nắng nóng… như dựng rạp, che chắn thiết bị.Người dân tham gia sự kiện nên chuẩn bị ô dù, áo mưa, nước uống… tùy theo điều kiện thời tiết.Các đơn vị chức năng đảm bảo các phương tiện cứu hộ, y tế, phòng cháy chữa cháy sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh do thời tiết.

Về diễn biến không khí lạnh, thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Dự báo, khoảng đêm 22/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 22/4 đến ngày 23/4 có mưa rào và rải rác có dông; từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22-24 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 22/4 đến ngày 23/4, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 23/4 đến ngày 24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ chiều tối ngày 23/4 đến ngày 25/4 ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Trên biển, từ gần sáng 23/4, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Để chủ động ứng phó, theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố ven biển chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

