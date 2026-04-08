TP Hồ Chí Minh nghiên cứu làm đường trên cao dọc tuyến Nguyễn Văn Linh

Đại lộ Nguyễn Văn Linh được doanh nghiệp đề xuất làm thêm đường trên cao dọc tuyến quy mô 6 làn xe, cùng 7 nút giao khác mức tại các vị trí quan trọng. Tuyến đường trên cao này được đề xuất đầu tư nhằm giảm áp lực giao thông cho khu vực, khi hàng loạt dự án lớn đã và đang triển khai kết nối với đường Nguyễn Văn Linh.

Nội dung trên được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến trong văn bản gửi Sở Tài chính liên quan đề xuất của liên danh Tập đoàn Đèo Cả-Trí Tín về đầu tư xây dựng đường trên cao dọc Vành đai 2 phía Nam (đường Nguyễn Văn Linh) theo phương thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo đề xuất, dự án sẽ xây dựng cầu cạn quy mô 6 làn xe dọc theo dải phân cách giữa đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu, đồng thời xây dựng các nút giao khác mức tại các vị trí giao cắt quan trọng như: Vành đai 2 nhánh phía Tây, vành đai trong, đường Phạm Hùng, đường Nguyễn Lương Bằng, nút giao Nguyễn Hữu Thọ, Quốc lộ 50 và Quốc lộ 1.

Dự án được đề xuất có tổng chiều dài tuyến khoảng 17,8 km, với điểm đầu tại khu vực kết nối cầu Thủ Thiêm 4 và điểm cuối là khu vực Quốc lộ 1. Thời gian đầu tư giai đoạn 2026-2029.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đề xuất nghiên cứu của nhà đầu tư cơ bản phù hợp với định hướng, nguyên tắc của các quy hoạch liên quan và là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu quy mô, dạng thức nút giao và giải pháp công trình. Dự án cũng không trùng lặp với các dự án đã được phê duyệt, đồng thời phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân và huy động nguồn lực xã hội để đầu tư hạ tầng.

Đường Nguyễn Văn Linh hiện nay có mặt cắt ngang từ 10-14 làn xe, được tổ chức hai chiều lưu thông với dải phân cách cây xanh ở giữa. Mỗi chiều có dải phân cách tách biệt phần đường chính ô tô với phần đường hỗn hợp và còn nhiều vị trí giao cắt cùng mức. Đây là tuyến đường trục chính đô thị kết nối khu vực phía Tây với phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Sở Xây dựng, hiện, Thành phố có chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng Trung tâm Chính trị Hành chính tại khu vực Thủ Thiêm và nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành; quy hoạch cảng Nhà Rồng-Khánh Hội, mũi Đèn Đỏ là các bến tàu khách quốc tế.

Mạng lưới giao thông kết nối với đường Nguyễn Văn Linh có nhiều dự án đã, đang và sẽ triển khai trong giai đoạn 2026-2030 như: nút giao Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1; đường trục Bắc Nam; cao tốc Bến Lức - Long Thành; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50; cầu Thủ Thiêm 4; cầu đường Bình Tiên; cầu đường Nguyễn Khoái; cầu Cần Giờ; Vành đai 2 đoạn 4...

"Những dự án này khi hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ kết nối vào đường Nguyễn Văn Linh, qua đó, làm tăng lưu lượng giao thông trên tuyến. Việc nghiên cứu năng lực thông hành để đề xuất giải pháp đầu tư nâng cấp đường Nguyễn Văn Linh là cần thiết," Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Hiện, tuyến đường Nguyễn Văn Linh do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng quản lý, khai thác. Theo giấy phép đầu tư năm 1993, Công ty này có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường Nguyễn Văn Linh và đến tháng 4/2028 chuyển giao cho Thành phố khai thác, quản lý tuyến đường này.

Trường hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố chấp thuận giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài chính yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan (trong đó, có Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng) xác định trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan tuyến đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu để xác định thời điểm, phạm vi, phương án đầu tư đảm bảo cơ sở pháp lý và không trùng lặp về trách nhiệm đầu tư./.

