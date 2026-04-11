Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn phát động và triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI, năm 2026 trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Việc phát động Cuộc thi được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch số 99-KH/HVCTQG ngày 03/02/2026 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 14/3/2026 của Đảng ủy Chính phủ về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức phát động, triển khai Cuộc thi trong phạm vi quản lý, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành Giáo dục.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI, năm 2026 dành cho đối tượng là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Tác phẩm dự thi thuộc một trong năm thể loại gồm: Tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip. Các tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí, sở hữu trí tuệ, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và các quy định liên quan.

Thông qua Cuộc thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng tới tiếp tục nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về vai trò, ý nghĩa của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền về Cuộc thi phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời tổ chức phát động, triển khai bảo đảm thiết thực, hiệu quả, thu hút sự tham gia của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người học trong toàn ngành./.

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 Cuộc thi năm nay được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.