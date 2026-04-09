Nâng tầm lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực tư tưởng-truyền thông

Tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV từ ngày 23-25/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương và Bộ Chính trị đã công bố Quyết định chuyển Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ ngày 1/4/2026.

Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam về ý nghĩa của chủ trương này cũng như yêu cầu đặt ra với các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia trong thời gian tới.

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương và Bộ Chính trị đã quyết định chuyển Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ ngày 1/4/2026. Xin đồng chí cho biết ý nghĩa của chủ trương này, nhất là đối với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới?

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Việc chuyển 3 cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực quốc gia và 2 viện hàn lâm về là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương là bước đi tất yếu, mang tính đột phá.

Thứ nhất, nâng tầm và thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Đảng đối với lĩnh vực tư tưởng-truyền thông và nghiên cứu khoa học chiến lược.

Thứ hai, bảo đảm thông suốt từ khâu nghiên cứu, xây dựng chủ trương đến tổ chức thực hiện.

Thứ ba, xác lập cơ chế quản lý đồng bộ, phân định rõ Đảng tập trung “lãnh đạo chiến lược,” “định hướng tư tưởng” và “hoạch định chính sách lớn,” Chính phủ tập trung cụ thể hóa, tham gia xây dựng và triển khai thực thi pháp luật, điều hành thực tiễn.

Thứ tư, giảm “hành chính hóa,” tạo không gian sáng tạo cho nghiên cứu khoa học và giúp các cơ quan báo chí thích ứng nhanh, linh hoạt, khắc phục sự thụ động trong thông tin, tuyên truyền.

Thứ năm, gắn chặt kết quả nghiên cứu khoa học với công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đây là minh chứng cho sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hai lĩnh vực rất quan trọng và nền tảng. Đó là Tư tưởng-Truyền thông và Khoa học chiến lược.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

- Việc hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia và 2 viện hàn lâm sẽ góp phần nâng cao năng lực phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, tham gia hình thành, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như thế nào, thưa đồng chí?

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Đây không chỉ là sự thay đổi về quản lý hành chính, mà là một quyết sách chiến lược nhằm tối ưu hóa “sức mạnh mềm” của quốc gia.

Sự thay đổi này góp phần thu hẹp khoảng cách giữa “Lý luận” và “Thực tiễn.” Các nhà khoa học có điều kiện tiếp cận sớm với các dự thảo chiến lược của Đảng, từ đó, có những phản biện và cung cấp luận cứ khoa học thực chất, sát thực tế, đúng với chủ trương.

Kết quả nghiên cứu được chuyển hóa ngay thành định hướng tuyên truyền giúp việc giải thích chính sách trở nên sâu sắc và có sức thuyết phục hơn.

Thứ hai, tạo lập thế trận chủ động chiếm lĩnh mặt trận tư tưởng và không gian truyền thông, khắc phục tình trạng chồng chéo thông tin, góp phần định hướng dư luận xã hội một cách nhất quán, chính xác và kịp thời.

Thứ ba, giải phóng nguồn lực sáng tạo và tính nhạy bén để các cơ quan báo chí và viện nghiên cứu được chủ động hơn trong quy trình nghiệp vụ, bớt đi những tầng nấc thủ tục trung gian.

Xác lập mô hình quản lý chuyên nghiệp để các cơ quan khẳng định bản sắc và trí tuệ Việt Nam, tăng khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.

Các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực sẽ là trụ cột của hệ thống thông tin, truyền thông quốc gia.

Các viện hàn lâm sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học trình độ cao, tạo sự dẫn dắt, đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, trực tiếp tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, xây dựng tầm nhìn chiến lược của Đảng.

- Với mô hình quản lý mới, xin đồng chí cho biết yêu cầu đặt ra với các cơ quan báo chí, truyền thông quốc gia trong thời gian tới sẽ như thế nào?

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Trong điều kiện mới, 3 cơ quan phải có sự đột phá về tư duy phát triển.

Thứ nhất, phải thay đổi vị thế từ “cơ quan thông tin” sang “cơ quan dẫn dắt thông tin;” phải chuyển trạng thái từ truyền tải thông tin đơn thuần sang đóng vai trò dẫn dắt, định hướng luồng tư tưởng chính thống; phải là hạt nhân tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn xã hội.

Thứ hai là giữ vai trò “kiến tạo không gian mới,” “nòng cốt dẫn dắt” đối với hệ thống báo chí, truyền thông cả nước để xây dựng nền báo chí cách mạng “chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.”

Thứ ba, tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, hoạch định các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, phải vươn tầm trở thành những định chế truyền thông chiến lược, không chỉ “đưa tin” mà phải tham gia “kiến tạo chính sách,” “dẫn dắt dư luận” và “thúc đẩy cải cách;” là trụ cột, nòng cốt trong công tác tư tưởng văn hóa, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn tin cậy của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết./.

