Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030

Bộ Chính trị quyết định chỉ định đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 10/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu chỉ đạo Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định: Chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 38 đồng chí; Chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 20 đồng chí; Chỉ định đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030./.

(TTXVN/Vietnam+)
