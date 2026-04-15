Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh: Chọn trúng vấn đề cần tổ chức chất vấn

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã làm việc với Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát về kết quả công tác từ đầu năm 2026 đến nay và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công cho biết từ đầu năm đến nay, Ủy ban đã tập trung triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Về hoạt động lập pháp, Ủy ban đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng và ban hành các nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi); xây dựng, ban hành Nghị quyết về tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân...

Hoạt động tiếp công dân được thực hiện thường xuyên, đúng quy định, bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ủy ban đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, trình Quốc hội khóa XVI xem xét tại đợt 2 Kỳ họp thứ Nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua của Ủy ban, nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Từ nay đến hết năm 2026, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đối với việc chủ trì xây dựng Đề án của Đảng ủy Quốc hội về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân” trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cần bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất về công tác giám sát, triển khai Đề án bảo đảm đúng hướng, đúng trọng tâm.

Ủy ban tập trung triển khai thật tốt, bảo đảm đúng thời hạn, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư những nội dung chỉ đạo thật sát, thật trúng để tháo gỡ những hạn chế, chưa hiệu quả trong hoạt động giám sát của cơ quan dân cử thời gian qua...

Đối với việc tham mưu, xây dựng ban hành Đề án định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Ủy ban cần bảo đảm chọn đúng, chọn trúng những vấn đề mà Đảng, nhân dân đang chờ đợi ở hoạt động giám sát của Quốc hội; xác định rõ lộ trình thực hiện của từng nội dung trong Định hướng để tham mưu cho Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban tham mưu cho Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn trúng vấn đề cần tổ chức giám sát, cần tổ chức chất vấn; theo dõi thực hiện các nghị quyết sau giám sát, đi đến cùng vấn đề này, thậm chí kiến nghị Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tái giám sát nếu cần thiết.

Về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban cần đẩy nhanh việc chuyển đổi số, hoàn thiện phần mềm theo dõi xử lý đơn, bảo đảm thụ lý đầy đủ, theo dõi việc xử lý, theo dõi đơn trùng, đơn khiếu nại kéo dài...

Thay mặt Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất để cùng tập thể Thường trực Ủy ban triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất./.

