Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an và các cơ quan an ninh, pháp luật Trung Quốc

Nhân dịp tháp tùng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 14/4, tại thủ đô Bắc Kinh, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội kiến đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính trị, pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; có cuộc gặp gỡ với đồng chí Vương Tiểu Hồng, Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc và hội kiến đồng chí Trần Nhất Tân, Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, đồng chí Trần Văn Thanh nhiệt liệt chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 của Việt Nam.

Về hợp tác lập pháp, tư pháp và thực thi pháp luật giữa hai nước, đồng chí đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Trung Quốc với Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đảm bảo an ninh chính trị; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần thực hiện đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước nhằm thực hiện định hướng “6 hơn” của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã xác lập.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Văn Thanh đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh Trung Quốc là quốc gia đầu tiên đồng chí Tô Lâm đến thăm với tư cách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, qua đó, thể hiện sự tin cậy chính trị mạnh mẽ, sự gắn kết và tầm mức cao quan hệ hai Đảng, hai nước mà hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã xác lập trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều chuyển động mới, diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Trần Văn Thanh thống nhất, hai bên cần tăng cường lòng tin chính trị thực chất; tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia; thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác mới phù hợp luật pháp quốc tế, pháp luật hai nước.

Quang cảnh buổi hội kiến giữa Bộ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Trần Văn Thanh. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có cuộc gặp gỡ với đồng chí Vương Tiểu Hồng, Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng gặp lại sau khi hai bên tổ chức thành công Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an (Đối thoại 3+3) lần thứ nhất và Hội nghị Bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ 9, khẳng định đây là dấu mốc có tính lịch sử, thể hiện sự sáng tạo, mang tính bước ngoặt, thể hiện đầy đủ tính chất đặc biệt và tầm mức của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Hai bên nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh chính trị, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao vào dịp tổ chức các sự kiện quan trọng của hai nước; phối hợp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân hai nước; đẩy mạnh hợp tác trong các cơ chế, khuôn khổ đa phương.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã hội kiến với đồng chí Trần Nhất Tân, Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc để thảo luận các biện pháp hợp tác nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Trung cũng như đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới./.

