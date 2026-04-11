Chuyến thăm Italy của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italy từ ngày 11-17/4.

Trong đó, Italy là chặng dừng chân đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong chuyến công tác lần này, diễn ra từ ngày 11-14/4.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy thời gian qua phát triển tốt đẹp.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italy, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả./.