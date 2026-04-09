Tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy

Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp có chuyến thăm chính thức Italy, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Rome về ý nghĩa, trọng tâm của chuyến thăm cũng như những nét nổi bật trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

- Đại sứ đánh giá như thế nào về bối cảnh và ý nghĩa chuyến thăm Italy sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đặc biệt trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy và xu hướng tăng cường hợp tác Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) hiện nay?

Đại sứ Nguyễn Phương Anh: Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Italy vào tháng 4 mang ý nghĩa đối ngoại đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy đang ở giai đoạn phát triển hết sức sôi động.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong nhiệm kỳ mới và cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Italy sau hơn 10 năm.

Chuyến thăm cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV về độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, nhấn mạnh đẩy mạnh hợp tác quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, đồng thời thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Italy, một đối tác quan trọng trong EU.

Trong bối cảnh xu hướng tăng cường hợp tác Việt Nam-EU, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định quyết tâm của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italy, góp phần thúc đẩy vị thế và vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chuyến thăm cũng sẽ tạo động lực mới để khai thác tối đa tiềm năng của Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA), đồng thời mở rộng hợp tác thực chất với EU thông qua cầu nối với các nước thành viên, trong đó có Italy.

- Đại sứ có thể cho biết những nội dung và hoạt động chính trong chuyến thăm, cũng như những lĩnh vực hợp tác trọng tâm mà hai bên dự kiến thúc đẩy trong thời gian tới?

Đại sứ Nguyễn Phương Anh: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao sẽ có các hoạt động tiếp xúc cấp cao quan trọng, bao gồm hội kiến Tổng thống nước chủ nhà Sergio Mattarella và làm việc với lãnh đạo Hạ viện, Thượng viện Italy.

Đoàn cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ, làm việc với Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Italy, củng cố hợp tác kênh Đảng. Đây là những cơ hội quý báu để rà soát, trao đổi và định hướng hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng hợp tác song phương và sẵn sàng cho việc nâng cấp quan hệ trong thời gian tới.

Về các lĩnh vực hợp tác trọng tâm dự kiến thúc đẩy, có thể khẳng định rằng hai bên có nhiều tiềm năng lớn. Kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng. Với kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt gần 7,5 tỷ USD và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Italy trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hai bên sẽ tập trung tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA.

Bên cạnh đó là việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới và thực chất như đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng tái tạo và bảo tồn di sản.

Đặc biệt, đầu tư từ Italy vào Việt Nam có tiềm năng phát triển trong các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghệ chế biến và kinh tế, tài chính xanh, được hỗ trợ bởi các cam kết của các định chế tài chính quan trọng cho quốc tế hóa doanh nghiệp Italy như Tập đoàn Bảo hiểm và Tài chính Tín dụng Italia (SACE), Tổ chức tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp Italia ở nước ngoài (SIMEST).

Về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Italy là quốc gia phát triển về kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và bảo tồn di sản.

Hai bên có thể tăng cường hợp tác về năng lượng tái tạo (như điện gió, điện Mặt Trời), công nghệ tiết kiệm năng lượng, quản lý tài nguyên nước và phát triển đô thị bền vững.

Giao lưu văn hóa, nhân dân, giáo dục và hợp tác địa phương cũng là những lĩnh vực hợp tác tiềm năng. Hai nước đều có di sản văn hóa phong phú và sẽ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, mở rộng đường bay, tăng cường hợp tác giữa các địa phương.

Trong giáo dục, việc mở rộng giảng dạy tiếng Việt tại các trường đại học Italy sẽ góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam.

Trong các hoạt động hợp tác đa phương và toàn cầu, hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN-EU, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Khách tham quan tìm hiểu các sản phẩm Việt Nam tại Hội chợ Italy. (Ảnh: Dương Hoa/TTXVN)

- Đại sứ đánh giá như thế nào về triển vọng quan hệ Việt Nam-Italy trong thời gian tới, đặc biệt là vai trò của hợp tác nghị viện trong củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước?

Đại sứ Nguyễn Phương Anh: Tôi tin tưởng mạnh mẽ vào triển vọng tươi sáng của quan hệ Việt Nam-Italy trong thời gian tới. Mức độ tin cậy chính trị cao, nền tảng hữu nghị truyền thống vững chắc, cùng với các lĩnh vực hợp tác tiềm năng lớn về kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân đang tạo nên động lực mạnh mẽ cho quan hệ Đối tác chiến lược hướng tới tầm cao mới.

Trong đó, hợp tác nghị viện đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước. Các hoạt động cấp cao và các cuộc gặp chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với Lãnh đạo Nghị viện Italy, cũng như các cuộc gặp gỡ, làm việc với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Italy trong chuyến thăm này sẽ giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Đây là kênh đối thoại trực tiếp và hiệu quả để xây dựng tin cậy chính trị, phục vụ phát triển quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực.

Quốc hội và Nghị viện đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng, hoàn thiện và giám sát thực thi các khuôn khổ pháp lý, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, thương mại và các lĩnh vực hợp tác toàn diện khác.

Thông qua hợp tác nghị viện, hai bên trao đổi kinh nghiệm lập pháp, chia sẻ thực tiễn về quản trị, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh mà Italy có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu.

Việc Nghị viện Italy sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA) là một ví dụ điển hình về vai trò của nghị viện trong việc kiến tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và thương mại.

Với sự kế thừa vững chắc các thành quả từ giai đoạn phát triển trước đây, sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai nước, cùng sự năng động, nhiệt huyết của nhân dân và doanh nghiệp hai bên, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện, gặt hái nhiều thành công rực rỡ trong thời gian tới.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Italy mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam Tổng thống Sergio Mattarella đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Italy tại Đông Nam Á.