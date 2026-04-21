Giá vàng giảm trước kỳ vọng về cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran

Ngày 21/4, giá vàng giảm khi giới đầu tư tỏ ra thận trọng theo dõi các tiến triển xung quanh khả năng diễn ra đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Đồng thời, việc đồng USD mạnh lên cũng gia tăng sức ép lên thị trường kim loại quý.

Tính đến 14 giờ 40 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 4.785,99 USD/ounce, kéo dài đà giảm từ phiên 20/4 khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 13/4. Giá vàng giao tháng 6/2026 của Mỹ cũng sụt giảm 0,5% xuống 4.805 USD/ounce.

Trong phiên này, đồng bạc xanh tăng giá đã khiến các loại hàng hóa định giá bằng đồng USD trở nên đắt đỏ hơn cho những nhà đầu tư nắm giữ các ngoại tệ khác.

Các quan chức Mỹ vừa bày tỏ sự tin tưởng rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Iran sẽ sớm diễn ra tại Pakistan. Phản hồi lại thông tin này, một quan chức cấp cao của Iran cũng xác nhận nước này đang cân nhắc tham gia.

Thông tin này lập tức tác động lên thị trường năng lượng. Thông thường, giá dầu thô tăng cao có thể thổi bùng lạm phát do đẩy chi phí vận tải và sản xuất lên cao.

Mặc dù vàng luôn được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát hữu hiệu, nhưng môi trường lãi suất cao hiện nay lại đang giúp các tài sản sinh lời trở nên hấp dẫn hơn, qua đó làm lu mờ vai trò trú ẩn của kim loại quý.

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao Kyle Rodda tại Capital.com nhận định, giới đầu tư đang chờ đợi các tin tức tiếp theo về việc liệu cuộc đàm phán hòa bình có diễn ra tại Pakistan hay không. Nếu có, thị trường sẽ quan tâm liệu các bên có gia hạn lệnh ngừng bắn hay tiến tới một thỏa thuận hòa bình.

Cũng trong ngày 21/4, thị trường đang hướng sự chú ý về Mỹ khi ông Kevin Warsh, ứng cử viên Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) do Tổng thống Donald Trump đề cử, sẽ tham dự phiên điều trần xác nhận tại Thượng viện vào lúc 14 giờ GMT, khoảng 21 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Dự kiến, ông Warsh sẽ cam kết trước các nhà lập pháp về việc đảm bảo quá trình điều hành chính sách tiền tệ duy trì được tính độc lập tuyệt đối.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,1% xuống 79,06 USD/ounce, giá bạch kim giảm 0,6% xuống 2.076,35 USD/ounce. Trong khi đó, giá palladium tăng 0,6% lên 1.560,19 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cuối ngày 21/4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 168,1-170,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

