Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu: Vinh danh những "hạt giống đỏ"

Tối nay, 25/3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Giải thưởng vinh danh 10 gương mặt trẻ xuất sắc nhất năm 2025 trên nhiều lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học - sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh - khởi nghiệp, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, văn hóa nghệ thuật, và quản lý hành chính Nhà nước.

Ban tổ chức đã nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử. Hội đồng giải thưởng đã trải qua hai vòng xét chọn và bình chọn trực tuyến để tìm ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Mỗi cá nhân được vinh danh đều mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ, đại diện cho sự chuyển mình của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại hội nhập và đổi mới. Họ không chỉ vượt qua giới hạn của bản thân để sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng, đất nước mà còn đảm trách ở những vị trí quản lý, trao truyền tri thức - công nghệ và kinh nghiệm đến những lớp trẻ kế cận; khởi nghiệp phát triển thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới…

Tiêu biểu như tiến sỹ Phạm Anh Tuấn (Trường Đại học Công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển), là nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực năng lượng, môi trường và cơ sở hạ tầng, với 50 công bố khoa học quốc tế trên tạp chí thuộc nhóm Q1, Q2; Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới.

Em Lê Kiến Thành, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với thành tích xuất sắc giành huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI); huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương (APIO).

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao giải thưởng cho ca sỹ Hòa Minzy. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ca sỹ Hòa Minzy với hành trình đưa văn hóa dân gian, nghệ thuật truyền thống, truyền thống cách mạng đến gần với giới trẻ. Năm 2025, MV “Bắc Bling” của cô là MV cán mốc 200 triệu view (lượt xem) nhanh nhất lịch sử Vpop. Cô cũng là ca sỹ duy nhất có 2 MV lọt tốp 1 thế giới trong năm.

Đó là khát vọng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đưa thương hiệu Việt Nam ra thị trường quốc tế của doanh nhân trẻ Phạm Chí Nhu - Giám đốc điều hành Coolmate. Năm 2025, anh đưa Coolmate lên nền tảng bán lẻ trực tuyến Amazon tại Hoa Kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, Coolmate đạt mức tăng trưởng 593% tại thị trường Hoa Kỳ. Dòng sản phẩm tất Yoga và Pilates chống trượt vươn lên vị trí số một trong ngành hàng, được gắn nhãn “Amazon’s Choice” và Best Selling Item. Doanh thu năm 2025 đạt gần 1.000 tỷ đồng.

Đó là những “lá chắn thép” bảo vệ quốc phòng - an ninh trật tự của đất nước, tiêu biểu là Đại uý Đoàn Văn Chí, Đoàn trưởng Đoàn An ninh 1 (Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam). Trong quá trình công tác, anh đã chủ động tham mưu, đề xuất xác minh, điều tra xử lý hơn 80 vụ việc có liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh quân đội; trực tiếp đấu tranh thành công 01 chuyên án gián điệp, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, góp phần thực hiện bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Thông tin về công tác xét giải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho hay hội đồng giải thưởng ưu tiên những tiêu chí gắn liền với tinh thần của Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cũng như một số những chủ trương lớn mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sắp tới sẽ triển khai.

Ban tổ chức trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng cho các cá nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đó là các lĩnh vực đột phá chiến lược, tôn vinh các bạn trẻ dám dấn thân và đạt những thành tựu trong trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, vật liệu xanh, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vươn tầm khu vực và thế giới. Đó là việc đề cao giá trị đóng góp thực tiễn và tác động xã hội, những sáng kiến, công trình, sản phẩm có khả năng ứng dụng tạo ra giá trị mới, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Đó còn là đề cao phẩm chất bản lĩnh trách nhiệm xã hội và khả năng lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng, góp phần định hướng lối sống đẹp và khát vọng cống hiến cho thanh niên Việt Nam.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh 19 cá nhân được vinh danh hôm nay chính là những hạt giống đỏ, củng cố niềm tin mãnh liệt rằng khi người trẻ mang trong mình những giá trị tự hào của lịch sử và nắm chắc trong tay công cụ của kỷ nguyên số thì không có một giới hạn nào, không có một bài toán toàn cầu nào không thể chinh phục được.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ trao giải, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho hay các gương mặt trẻ thực sự là những hạt nhân tích cực lan tỏa tinh thần tích cực truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiên phong trong học tập, nghiên cứu lao động, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, dám nghĩ dám làm, dám đổi mới, dám dấn thân cống hiến vì lợi ích quốc gia, dân tộc, sống có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước.

Theo Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, đất nước đã bước vào kỷ nguyên phát triển mới và trên hành trình đó, tuổi trẻ Việt Nam chính là lực lượng nòng cốt xung kích, là niềm tin và kỳ vọng to lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tin tưởng với trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, tinh thần dấn thân, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế./.

