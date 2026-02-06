“Tết thợ mỏ 2026” lan tỏa tinh thần đoàn kết và sẻ chia

Ngày 6/2, tại Trung tâm văn hóa-thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc (xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh), Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tổ chức “Tết thợ mỏ năm 2026” cho công nhân ngành than.

Chương trình được kết nối với 24 điểm cầu trực tuyến trên các nền tảng số và có trên 3.800 công nhân lao động trực tiếp tham dự.

Tại chương trình, người lao động không chỉ nhận được quà Tết mà còn được hòa mình vào không khí hội Xuân qua các hoạt động giao lưu văn hóa, bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng trên 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, chương trình “Chợ Tết công đoàn - Trực tuyến” và các bữa cơm tất niên tập thể cũng thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người lao động.

Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân cho hay: Với phương châm “Tất cả thợ mỏ đều có Tết đầm ấm,” Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã triển khai chương trình chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với tổng kinh phí lên tới hơn 2.400 tỷ đồng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm khẳng định trách nhiệm, sự quan tâm sát sao của Tập đoàn đối với đời sống người lao động, đồng thời tạo khí thế phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và TKV tặng quà Tết cho xã Tiên Yên. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Năm 2025 khép lại với nhiều thách thức, song TKV đã ghi nhận những kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng nhờ tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" của hơn 94 nghìn thợ mỏ.

Chỉ tiêu lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 7.600 tỷ đồng, bằng 225% kế hoạch và tăng 10,8% so với năm 2024. Đặc biệt, thu nhập bình quân của người lao động đạt mức 19,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,9% so với cùng kỳ.

Sự tăng trưởng ổn định này là nền tảng vững chắc để TKV thực hiện các chính sách phúc lợi vượt trội cho người lao động trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Theo đó, tổng các khoản chi cho người lao động nhân dịp Tết năm nay lên tới 2.452 tỷ đồng. Mức hỗ trợ này được đảm bảo bằng hoặc cao hơn so với Tết Ất Tỵ 2025.

Để chuẩn bị cho việc chăm lo Tết, các đơn vị trong Tập đoàn đã chủ động phương án tiền lương, tiền thưởng và các khoản chi bổ sung. Đáng chú ý, TKV đã hỗ trợ 100% người lao động tại các đơn vị khó khăn với mức 10 triệu đồng/người.

Có 45 đơn vị thực hiện bổ sung lương tháng 13 cho hơn 78.000 lao động với tổng số tiền 955 tỷ đồng; 24 đơn vị chi thưởng Tết với 125 tỷ đồng và phương án mừng tuổi khai Xuân đạt trên 89 tỷ đồng.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, TKV đặc biệt quan tâm đến việc đưa đón công nhân về quê ăn Tết an toàn. Tập đoàn đã bố trí 314 chuyến xe đưa đón gần 12.000 thợ mỏ về quê ăn Tết.

Đối với lao động vùng sâu, vùng xa không có xe đưa đón, Tập đoàn hỗ trợ 20.000 vé xe với kinh phí hơn 16 tỷ đồng (dự kiến có 283 chuyến xe đón trên 10.000 lao động sau kỳ nghỉ tết trở lại làm việc với tổng số tiền 5,2 tỷ đồng).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và TKV tặng quà cho công nhân. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ngoài ra, việc thăm hỏi cũng được TKV chú trọng với hơn 28.000 trường hợp hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động được hỗ trợ với tổng số tiền 25,4 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ phúc lợi và tài chính công đoàn, TKV cũng dành hơn 31 tỷ đồng để tri ân các Anh hùng lao động, thợ mỏ xuất sắc và hỗ trợ người lao động suy giảm sức khỏe.

Bước sang năm 2026, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành than (12/11/1936-12/11/2026), tập thể cán bộ, thợ mỏ TKV quyết tâm giữ vững tinh thần “Đoàn kết-An toàn-Đổi mới-Phát triển.”

Những hoạt động chăm lo thiết thực không chỉ giúp người lao động đón Tết ấm cúng mà còn là động lực để toàn ngành hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia./.

TP Hồ Chí Minh: Hơn 30.000 công nhân tham gia Tết sum vầy, Chợ Tết Công đoàn Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, khoảng hơn 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động và thân nhân sẽ được thụ hưởng các hoạt động chăm lo do tổ chức Công đoàn triển khai.