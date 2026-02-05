Thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 5/2, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Y Vinh Tơr làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố Cần Thơ.

Đoàn đã trao 29 suất quà cho người có uy tín và 108 suất quà cho các hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Phú Tâm và Mỹ Hương. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng bà con tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất để vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no.

Tại các điểm đến, Thứ trưởng Y Vinh Tơr ân cần thăm hỏi đời sống, tình hình sản xuất và sinh hoạt của bà con; đồng thời gửi lời chúc đồng bào đón Tết vui tươi, đầm ấm và an toàn.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn những người có uy tín sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu trong việc vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó tích cực đóng góp vào công cuộc phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua nhiều chủ trương, chính sách đặc thù.

Điển hình là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã mang lại những chuyển biến mạnh mẽ, giúp đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện rõ rệt. Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các chính sách dân tộc sẽ tiếp tục được ưu tiên thực hiện trong giai đoạn mới với sự thay đổi linh hoạt về phương thức triển khai.

Thứ trưởng thông tin về việc tích hợp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành một chương trình mục tiêu quốc gia chung.

Trong thời gian tới, việc thực hiện các chính sách dân tộc sẽ được tăng cường phân cấp, phân quyền về tận cơ sở. Điều này nhằm tạo điều kiện cho chính quyền địa phương triển khai sát với thực tế, phù hợp với bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền hai cấp như hiện nay.

Trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ, đại diện lãnh đạo xã Phú Tâm và Mỹ Hương bày tỏ sự trân trọng và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai hiệu quả các chính sách.

Chính quyền địa phương cam kết sẽ chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố./.

