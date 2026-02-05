Tuyên Quang truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên

Chiều 5/2, tại Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vị Xuyên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sỹ cùng 1 mộ liệt sỹ tập thể đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cùng các sở, ban, ngành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thân nhân các gia đình liệt sỹ và đông đảo người dân địa phương.

Nghi lễ được cử hành trong không khí trang nghiêm, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những người con ưu tú đã hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tại mặt trận Vị Xuyên, hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường bám trụ với ý chí "một tấc không đi, một ly không rời," quyết giữ từng điểm cao chiến lược. Tinh thần quả cảm "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử" đã làm nên bản hùng ca bất diệt nơi địa đầu Tổ quốc, với hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, để lại những trang sử chói lọi về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa; tích cực thực hiện công tác rà phá bom mìn, quy tập hài cốt liệt sỹ khu vực các xã biên giới.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vị Xuyên khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước là nền tảng để đất nước có được độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển hôm nay. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với máu xương của các liệt sỹ.

Trong giây phút thiêng liêng, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các liệt sỹ. Ngay sau lễ truy điệu, nghi thức an táng 5 hài cốt liệt sỹ cùng 1 mộ liệt sỹ tập thể được tiến hành trọng thể, đưa các anh về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, bên đồng đội tại Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, trong số 5 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy đợt này có 1 hài cốt đã xác định được danh tính là liệt sỹ Hà Tiến Quyết, quy tập tại xã Đồng Văn; 4 hài cốt còn lại đang tiếp tục được phối hợp xác minh thông tin, điều tra làm rõ. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ sẽ tiếp tục được triển khai với trách nhiệm cao nhất, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và niềm mong mỏi của thân nhân các gia đình.

Lễ viếng, truy điệu và an táng là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống, là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp bước truyền thống, giữ vững chủ quyền biên giới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh./.

Quảng Trị quy tập các hài cốt liệt sỹ kèm nhiều di vật có ghi tên Một hài cốt liệt sỹ kèm theo nhiều di vật cùng mảnh giấy ghi dòng chữ "Nguyễn Minh Thuận;" một hài cốt liệt sỹ kèm di vật là chiếc bút máy có khắc một vài họa tiết và dòng chữ “Vương Chí Cao."