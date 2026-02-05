Hải quan yêu cầu thông quan nhanh thực phẩm nhập khẩu sau khi ngưng Nghị định 46

Ngày 5/2, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thông quan đối với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu, bảo đảm chuỗi cung ứng không bị gián đoạn và tránh phát sinh ách tắc tại cửa khẩu.

Theo Cục Hải quan, ngày 4/2, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09/2026 về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/1/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/1/2026 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Cục Hải quan yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực chỉ đạo các đơn vị hải quan trực thuộc căn cứ quy định tại Nghị quyết 09/2026 để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu (bao gồm cả các tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng chưa thông quan).

Các đơn vị bố trí lãnh đạo, công chức đơn vị trực 24/7 để đảm bảo giải quyết thông quan nhanh, ưu tiên đối với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu còn tồn đọng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hải quan nếu để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu, kéo dài thời gian làm thủ tục hải quan tại đơn vị.

Cùng với đó, các đơn vị kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu về Cục Hải quan (qua Ban Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn xử lý, đảm bảo tránh gây ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu.

Nghị quyết số 09/2026 nêu rõ, tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/1/2026 của Chính phủ cho đến hết ngày 15/4; các văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16/4/2026./.

Tạm dừng áp dụng Nghị định số 46 về an toàn thực phẩm đến hết ngày 15/4 Các quy định mới về công bố, đăng ký và quản lý an toàn thực phẩm sẽ tạm thời chưa áp dụng khi Chính phủ quyết nghị lùi hiệu lực Nghị định 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết 66.13/2026/NQ-CP đến ngày 16/4/2026.