Nhật Bản xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc thông qua đối thoại

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 26/11 khẳng định bà có "trách nhiệm" tối đa hóa lợi ích của Nhật Bản bằng cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc thông qua đối thoại.

Bà Takaichi đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc đang gia tăng căng thẳng, xuất phát từ một tuyên bố trước đó của bà liên quan đến đảo Đài Loan của Trung Quốc và việc Bắc Kinh tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản.

Trước đó vài ngày, khi trả lời báo chí tại Văn phòng Thủ tướng hôm 21/11, Thủ tướng Takaichi cũng nêu rõ chính sách của Nhật Bản về thúc đẩy quan hệ “cùng có lợi" và duy trì quan hệ "xây dựng, ổn định” với Trung Quốc "hoàn toàn không thay đổi."

Ngoài ra, theo thông tin từ hãng thông tấn Kyodo, trong cuộc tranh luận trực tiếp tại Quốc hội với các lãnh đạo đảng đối lập, bà Takaichi nói rằng chính phủ của bà sẽ đưa ra “đánh giá toàn diện” dựa trên dựa trên tất cả thông tin và tình hình thực tế để xác định tình huống nào được coi là “mối đe dọa sống còn” đối với Nhật Bản.

Cũng tại cuộc tranh luận này, trả lời câu hỏi của Chủ tịch đảng đối lập chính Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) Yoshihiko Noda về gói kích thích kinh tế quy mô lớn trị giá 21.300 tỷ yen (tương đương 140 tỷ USD) để hỗ trợ người dân trước chi phí sinh hoạt tăng cao, bà Takaichi cho biết chính phủ sẽ theo sát diễn biến thị trường và triển khai các biện pháp cần thiết.

Chính phủ Nhật Bản phê duyệt gói kích thích kinh tế lớn hồi tuần trước nhằm thúc đẩy tăng trưởng thông qua chính sách tài khóa mở rộng và hỗ trợ các hộ gia đình giảm bớt áp lực chi tiêu. Gói kích thích khiến đồng yen và trái phiếu Chính phủ Nhật Bản chịu áp lực bán lớn, do lo ngại tình hình tài khóa của đất nước - vốn đang chịu gánh nặng nợ công lớn, có thể tiếp tục gặp khó khăn./.

Nhật Bản dự kiến ​​tăng ngân sách bổ sung trong năm tài chính hiện tại Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị ngân sách bổ sung lớn hơn năm ngoái, nhằm hỗ trợ tăng trưởng và giảm giá tiêu dùng trong bối cảnh lạm phát tăng cao.