Thủ tướng Trung Quốc không gặp người đồng cấp Nhật Bản tại G20

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/11 cho biết Thủ tướng Lý Cường không có kế hoạch gặp người đồng cấp Nhật Bản Sanae Takaichi bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), trong bối cảnh căng thẳng liên quan vấn đề Đài Loan gia tăng.



Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh phát biểu của Thủ tướng Takaichi về Đài Loan “gây tổn hại nghiêm trọng nền tảng chính trị” của mối quan hệ song phương, và Tokyo cần rút lại những phát ngôn “sai trái.”



Trước đó trong tháng, phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản, bà Takaichi cho rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan - vùng lãnh thổ Bắc Kinh tuyên bố là của mình - có thể dẫn tới phản ứng quân sự từ phía Nhật Bản./.

