Nam Phi lấy làm tiếc khi Mỹ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Quan hệ giữa Mỹ và Nam Phi trở nên căng thẳng từ đầu năm nay do những cáo buộc của Washington về việc Pretoria tịch thu đất đai của người Nam Phi da trắng, hay còn gọi là người Afrikaner.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra tại thành phố Johannesburg trong hai ngày 22-23/11. (Nguồn: PBS News)

Ngày 8/11, Chính phủ Nam Phi bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump không cử đoàn sang dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) sẽ diễn ra ở nước này vào cuối tháng.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, Bộ Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi (DIRCO) nhắc lại những phản hồi trước đây và bác bỏ cáo buộc sai trái về việc nước này phân biệt đối xử với cộng đồng người Afrikane.

Tuyên bố nêu rõ các cáo buộc này là vô căn cứ và cộng đồng người da trắng Afrikane không hề bị phân biệt đối xử ở Nam Phi.

Người phát ngôn của Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Ronald Lamoda, ông Chrispin Phiri, khẳng định: "Lập trường của chúng tôi về vấn đề này vẫn nhất quán với các tuyên bố trước đây."

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump thông báo sẽ không cử quan chức nào của Chính phủ Mỹ tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra tại thành phố Johannesburg trong hai ngày 22-23/11. Đây sẽ là lần đầu tiên một Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Nam Phi nói riêng và châu Phi nói chung.

Hồi tháng Hai, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp cho phép những người Afrikaner sang Mỹ tị nạn và nhóm 59 người Afrikaner đầu tiên đã đến Mỹ vào tháng Năm vừa qua./.

