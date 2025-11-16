Nhật Bản dự kiến ​​tăng ngân sách bổ sung trong năm tài chính hiện tại

Theo các phương tiện truyền thông địa phương Nhật Bản, chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đang cân nhắc một khoản ngân sách bổ sung cho năm tài chính hiện tại, với mức lớn hơn năm ngoái.

Báo cáo của Nikkei ngày 15/11 cho biết, Bộ Tài chính dự kiến một gói kinh tế trị giá khoảng 17 nghìn tỷ yen (110 tỷ USD). Ngân sách bổ sung để tài trợ cho khoản chi tiêu này dự kiến sẽ đạt khoảng 14 nghìn tỷ yen, vượt mức 13,9 nghìn tỷ yen của năm ngoái được lập dưới thời cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba, báo cáo cho biết.

Trước đó, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin ngân sách bổ sung có thể sẽ vượt mức của năm trước. Khoản chi tiêu lớn hơn này nhấn mạnh cách tiếp cận của bà Takaichi đối với cái mà bà gọi là "tài chính có trách nhiệm và mở rộng," cho thấy bà sẵn sàng dựa nhiều hơn vào chính sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng.

Một phần của gói hỗ trợ sẽ được dùng để giảm giá, bao gồm các khoản trợ cấp bổ sung cho hóa đơn dịch vụ tiện ích mùa đông. Theo Nikkei, trợ cấp điện và khí đốt trong mùa đông này sẽ vượt quá 2.000 yen/hộ gia đình/tháng, gấp đôi mức được cung cấp vào mùa hè.

Để chống lạm phát, chính phủ cũng đang xem xét các chương trình phiếu gạo, hỗ trợ khu vực có mục tiêu và giảm thuế xăng dầu. Những bước đi như vậy sẽ đóng vai trò trọng tâm trong mục tiêu của bà Takaichi nhằm xoa dịu sự bất mãn của cử tri sau khi giá cả leo thang và tăng trưởng lương thực tế trì trệ đã góp phần vào sự sụp đổ của những người tiền nhiệm Ishiba và Fumio Kishida.

Các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát dự kiến khoảng 15 nghìn tỷ yen chi tiêu mới để thúc đẩy nền kinh tế và dự đoán rằng gói hỗ trợ này sẽ yêu cầu phát hành thêm trái phiếu đã đẩy lợi suất lên cao hơn. Động thái này có thể gây thêm áp lực với đồng yen./.

Thị trường tài chính Nhật Bản chuẩn bị cho bất ổn chính trị gia tăng Thị trường Nhật Bản có biến động và người dân bắt đầu bán đồng yen và mua lại đồng USD do suy đoán rằng LDP và Đảng Dân chủ vì nhân dân đối lập (LDP) có khả năng hợp tác.