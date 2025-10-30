Việt Nam và quốc tế mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba

Trong các ngày 28 và 29/10, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thảo luận và thông qua nghị quyết thường niên “Sự cần thiết phải chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với Cuba”.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, nghị quyết nhận được 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng, tiếp tục thể hiện sự phản đối rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với chính sách cấm vận đơn phương kéo dài hơn 60 năm qua.

Báo cáo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc và phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez nêu rõ, các biện pháp cấm vận phi lý của Mỹ gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền phát triển, y tế, giáo dục và an ninh lương thực của người dân Cuba, với thiệt hại hơn 7,5 tỷ USD trong giai đoạn tháng 3/2024-tháng 2/2025, tăng gần 50% so với năm trước.

Nhiều quốc gia và nhóm nước tại phiên họp chỉ trích lệnh cấm vận là hành vi vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, kêu gọi Mỹ chấm dứt chính sách lỗi thời, đồng thời loại Cuba khỏi danh sách “các quốc gia bảo trợ khủng bố.”

Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Đại biện lâm thời Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, tái khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với Cuba, kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn và vô điều kiện các biện pháp cấm vận.

Đại diện Việt Nam dẫn chứng bài học bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Mỹ sau 30 năm là minh chứng cho sức mạnh của đối thoại và hòa giải trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bày tỏ hy vọng tinh thần đó sẽ định hình quan hệ giữa Mỹ và Cuba trong tương lai gần.

Đại biện lâm thời Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định Việt Nam sẽ kiên định ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, quyền tự quyết và quyền phát triển, đồng thời nhấn mạnh nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc không chỉ thể hiện tình đoàn kết quốc tế với Cuba, mà còn khẳng định các nguyên tắc nền tảng của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và lương tri nhân loại.

Nghị quyết “Sự cần thiết phải chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với Cuba” lần đầu được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1992, kêu gọi các quốc gia không ban hành hoặc duy trì các biện pháp bao vây, cấm vận trái với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tôn trọng quyền bình đẳng, chủ quyền và tự do thương mại, hàng hải giữa các quốc gia./.

