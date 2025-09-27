Facebook và Instagram ra mắt gói thuê bao không quảng cáo tại Anh

Ngày 26/9, Tập đoàn Meta thông báo sẽ triển khai gói thuê bao trả phí để người dùng Facebook và Instagram tại Anh có thể sử dụng dịch vụ không quảng cáo, mở rộng mô hình vốn đã được áp dụng tại Liên minh châu Âu (EU).

Trong vài tuần tới, người dùng tại Anh có thể lựa chọn không nhận quảng cáo cá nhân hóa bằng cách trả phí 2,99 bảng/tháng (khoảng 4 USD) trên nền tảng web, hoặc 3,99 bảng qua ứng dụng trên hai hệ điều hành iOS và Android.

Mức giá này thấp hơn so với tại EU, nơi gói thuê bao không quảng cáo khởi điểm từ 5,99 euro (7 USD).

Meta cho biết quyết định này nhằm tuân thủ “hướng dẫn quản lý mới của Anh”, đồng thời khẳng định mô hình mới cho phép người dùng có quyền lựa chọn đối với việc chia sẻ dữ liệu để phục vụ quảng cáo.

Trước đó, vào cuối năm 2023, Meta đã công bố gói thuê bao tương tự tại EU nhằm đáp ứng quy định siết chặt đối với các tập đoàn công nghệ lớn. Tuy nhiên, công ty nhiều lần vướng tranh cãi với các cơ quan quản lý về vấn đề quyền riêng tư dữ liệu.

Cơ quan giám sát dữ liệu EU từng yêu cầu Meta không được buộc người dùng phải trả tiền để có quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân, theo đó công ty phải điều chỉnh lại mô hình.

Trong khi chỉ trích sự “can thiệp quá mức” của các nhà quản lý châu Âu, Meta lại đánh giá cao cách tiếp cận “mang tính xây dựng” của Văn phòng Ủy viên Thông tin Anh (ICO). Theo ICO, gói thuê bao mới giúp Meta đáp ứng các quy định pháp luật tại Anh./.

