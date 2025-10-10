Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình trị giá hơn 2,6 tỷ USD

Ngày 10/10 tại Hưng Yên, Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình phối hợp cùng các bên liên quan chính thức tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình. Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình là trọng điểm của Hưng Yên. Lễ khởi công chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Hệ thống điện Việt Nam với đặc điểm trải dài, phân bổ phụ tải không đều, trong đó miền Bắc là một trung tâm phụ tải lớn của cả nước, chiếm khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ điện và không ngừng tăng lên, theo ước tính khoảng trên 10% mỗi năm. Việc đảm bảo đủ nguồn cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện khu vực miền Bắc là hết sức cấp bách, đặc biệt, trong bối cảnh hệ thống điện Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện ở miền Bắc do nhiều nguyên nhân đan xen về nguồn cung, hạ tầng truyền tải và cơ cấu phát triển năng lượng…

Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội; Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân tham gia phát triển năng lượng; Ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch và điện khí.

Xuất phát từ thực tiễn nói trên và từ lợi thế của tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), được Chính phủ phê duyệt là trung tâm công nghiệp, năng lượng của đồng bằng sông Hồng, đấu nối truyền tải thuận lợi, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group) đã lập hồ sơ đề xuất đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình và nhận được sự ủng hộ cao của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và của các bộ, ban, ngành hữu quan ở Trung ương; được chấp thuận đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án được xác định là một trong những dự án trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Yasushi Kuno, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần điện khí LNG Thái Bình cho biết Dự án có công suất 1.500MW với tổng diện tích khoảng 269ha (57ha trên bờ và 212ha mặt biển) tại xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên do Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình thành lập tháng 1/2024 làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 2,69 tỷ USD; các bên góp vốn trong Công ty gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tokyo Gas, Nhật Bản (40%); Công ty Quốc tế Kyuden, Nhật Bản (30%) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (30%). Thời gian hoàn thành: dự kiến vận hành thương mại toàn bộ 2 tổ máy trong quý 4/2029.

Ông Yasushi Kuno, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần điện khí LNG Thái Bình phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Dự án gồm 2 tổ máy sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp có hiệu suất cao nhất hiện nay, nhiên liệu sử dụng chính là khí thiên nhiên hóa lỏng. Với công nghệ này, suất phát thải CO2, NOx, PM 2.5 thấp hơn nhiều so với công nghệ nhiệt điện than hiện đại USC, đồng thời không gây phát thải SO2, phù hợp với cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam tại COP 26 về việc sẽ cắt giảm phát thải ròng về ‘‘0’’vào năm 2050. Khi đi vào vận hành, Dự án sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 6-10 tỷ kWh mỗi năm, góp phần tăng cường đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt trong kịch bản phụ tải tăng cao.

Dự án sẽ tạo ra khoảng 2.000 việc làm trong quá trình xây dựng, hơn 300 việc làm khi đi vào vận hành thương mại, đóng góp cho ngân sách quốc gia ước tính khoảng 3.000 tỷ đồng/năm trong suốt 25 năm.

Đại diện chủ đầu tư cam kết sẽ huy động nguồn lực tài chính, công nghệ, nhân lực quốc tế và trong nước để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về kỹ thuật, an toàn và bảo vệ môi trường. Chúng tôi tin tưởng rằng dự án không chỉ góp phần quan trọng vào an ninh năng lượng của Việt Nam, mà còn trở thành biểu tượng hợp tác thành công giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng sạch và bền vững.

Cùng với sự quyết tâm của chủ đầu tư, phát biểu tại lễ khởi công, ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng để đạt mục tiêu đưa dự án vào vận hành trước năm 2030, như đã nêu trong Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị, cần có sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các bên liên quan, JBIC, các định chế tài chính, nhà đầu tư và chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại, trong đó có cơ chế mua bán điện.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cùng lãnh đạo các địa phương tại lễ khởi công. (Ảnh: CTV/Vietnam+)﻿

"Phía Nhật Bản cam kết nỗ lực hết sức mình, đồng thời mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ngài Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Ngài Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và các vị lãnh đạo, để cùng hiện thực hóa dự án này, một biểu tượng hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam,” Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định.

Về phía tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết đây không chỉ là dự án năng lượng mà là dự án chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, nâng tầm vị thế của tỉnh Hưng Yên.

Khi đi vào hoạt động, đối với quốc gia: dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn điện sạch, ổn định cho miền Bắc, góp phần giảm phụ thuộc vào nhiệt điện than, đáp ứng nhu cầu điện vào các giờ cao điểm, tăng tính linh hoạt cho hệ thống điện quốc gia; đối với tỉnh: dự án sẽ tạo nguồn thu ngân sách lớn thông qua thuế, phí; tạo ra hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương và vùng lân cận; hình thành trung tâm năng lượng kết hợp công nghiệp-dịch vụ-logistics; tạo sức lan tỏa trong việc thu hút đầu tư, tạo khí thế mới, động lực mới, từng bước nâng tầm vị thế về kinh tế, đầu tư của tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới./.

Ngày 16/12/2023, tại Diễn đàn kinh tế doanh nghiệp đầu tư ASEAN-Nhật Bản, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình cho liên danh 3 nhà đầu tư: Công ty Tokyo gas, Công ty Điện lực Kyuden của Nhật Bản và Tập đoàn Trường Thành Việt Nam. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 27-29/4/2025, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã bày tỏ mong muốn của Chính phủ Nhật Bản tham gia triển khai 15 dự án trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng trị giá hơn 20 tỷ USD trong khuôn khổ Sáng kiến Chuyển đổi Năng lượng châu Á (AETI), Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC), trong đó có dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình.

