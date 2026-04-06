Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đối mặt thêm cáo buộc nhận hối lộ

Theo hãng tin Yonhap, ngày 6/4, nhóm công tố viên đặc biệt cho biết đã phát hiện bằng chứng gián tiếp cho thấy cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đã nhận thêm các mặt hàng xa xỉ liên quan đến việc di dời nơi ở của tổng thống năm 2022.

Nhóm điều tra do công tố viên đặc biệt Kwon Chang Young đứng đầu được thành lập từ tháng Hai nhằm làm rõ các cáo buộc chưa được giải quyết bởi 3 nhóm điều tra trước đó, trong đó có nghi vấn bà Kim Keon Hee đã gây ảnh hưởng để trao hợp đồng cải tạo nơi ở của tổng thống cho công ty thiết kế nội thất 21 Gram - đơn vị bị cho là không có giấy phép phù hợp.

Trợ lý công tố viên đặc biệt Kim Ji Mi cho biết trong cuộc họp báo: “Liên quan đến việc cải tạo nơi ở của tổng thống, chúng tôi đã phát hiện những tình tiết cụ thể cho thấy bà Kim Keon Hee đã nhận thêm các hàng hóa xa xỉ, và hiện đang tiến hành khám xét, thu giữ tại văn phòng công ty (liên quan) cũng như nhà của người đứng đầu công ty.” Tuy nhiên, phía công tố chưa công bố danh tính người đưa hối lộ hoặc các chi tiết liên quan.

Vụ việc xoay quanh cáo buộc cho rằng công ty 21 Gram đã giành được hợp đồng vào tháng 5/2022 nhờ mối liên quan với cựu Đệ nhất phu nhân, dù trước đó một công ty khác đã được lựa chọn ngay sau khi chồng bà, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, đắc cử 2 tháng trước đó.

21 Gram từng tham gia thiết kế và xây dựng văn phòng cho một công ty nội dung văn hóa do bà Kim điều hành, đồng thời tài trợ cho một số triển lãm của công ty này.

Việc di dời và cải tạo nơi ở tổng thống được triển khai song song với kế hoạch chuyển trụ sở văn phòng tổng thống, như một trong những cam kết tranh cử của ông Yoon.

Hiện cả ông Yoon và bà Kim đều đang bị tạm giam. Cựu tổng thống đang bị xét xử liên quan đến việc ban bố thiết quân luật năm 2024, trong khi bà Kim Keon Hee đối mặt với nhiều cáo buộc nhận hối lộ.

Trong một vụ việc riêng rẽ, bà Kim Keon Hee đã bị truy tố với cáo buộc nhận số hàng xa xỉ trị giá 80 triệu won (khoảng 53.000 USD) từ một quan chức thuộc Giáo hội Thống nhất để đổi lấy các ưu đãi trong kinh doanh./.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee lĩnh án 20 tháng tù giam Thẩm phán Woo In Sung cho rằng vị thế cận kề Tổng thống Yoon Suk Yeol khi ông còn đương nhiệm đã mang lại cho bà Kim Keon Hee “ảnh hưởng đáng kể” và bà đã “lạm dụng vị thế này để trục lợi riêng."