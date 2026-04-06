Châu Á tăng cường biện pháp đối phó trong bối cảnh giá năng lượng leo thang

Ngày 6/4, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu gia tăng do tác động từ căng thẳng Trung Đông, nhiều quốc gia châu Á đã triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm giảm áp lực chi phí và đảm bảo an ninh năng lượng.

Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia đã ban hành chỉ thị cho phép nhà nước chịu hoàn toàn thuế giá trị gia tăng (VAT) 10% đối với dầu diesel và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cung cấp trong nước.

Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 1/4/2026 và sẽ được duy trì cho đến khi có thông báo mới, nhằm ứng phó với đà tăng của giá nhiên liệu thế giới và tác động lan tỏa đến chi phí sinh hoạt.

Theo chỉ thị, các nhà nhập khẩu và phân phối dầu diesel và LPG phải tuân thủ các quy trình kê khai, hóa đơn cụ thể. Đối với các giao dịch cung cấp cho đối tượng nộp thuế theo chế độ tự khai báo, doanh nghiệp vẫn phải xuất hóa đơn thuế nhưng ghi rõ phần VAT do nhà nước chịu thay vì áp dụng mức thuế suất 10% như thông thường.

Trong khi đó, đối với người tiêu dùng cuối cùng không thuộc diện tự khai báo, người bán phải xuất hóa đơn thông thường và không tính VAT vào giá bán.

Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu kê khai đầy đủ các giao dịch liên quan trên hệ thống khai thuế điện tử hàng tháng (e-Filing), đồng thời lựa chọn mục thể hiện rõ VAT do nhà nước chi trả.

Chỉ thị nêu rõ thuế VAT đã nộp ở mức 4% hoặc 10% đối với hàng nhập khẩu hoặc mua trong nước đối với dầu diesel và LPG được phép khấu trừ thuế đầu vào, với điều kiện phải có đầy đủ tờ khai hải quan, hóa đơn thuế và các chứng từ hợp lệ theo quy định.

Chính phủ Campuchia nhấn mạnh việc xử lý thuế VAT đối với các hàng hóa và dịch vụ khác không thay đổi theo các quy định hiện hành. Riêng đối với xăng thông thường, chính sách điều hành vẫn được thực hiện theo một chỉ thị riêng đã ban hành ngày 20/3.

Trước đó, nhằm giảm áp lực từ giá nhiên liệu tăng cao, Campuchia đã triển khai nhiều biện pháp như đưa thuế hải quan đối với nhiên liệu nhập khẩu về mức 0%, duy trì trợ giá xăng dầu, đồng thời hỗ trợ người lao động khoản trợ cấp hằng tháng 2,5 USD để giảm chi phí đi lại.

Bên cạnh đó, nước này cũng giảm thuế quan và thuế xuất nhập khẩu đối với một số mặt hàng như thiết bị điện, hệ thống năng lượng Mặt Trời, xe điện và các sản phẩm liên quan, góp phần hỗ trợ người dân và duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, các biện pháp tập trung vào tiết kiệm năng lượng và điều tiết nhu cầu sử dụng nhiên liệu.

Tập đoàn Samsung cho biết sẽ áp dụng hệ thống luân phiên sử dụng phương tiện theo chu kỳ 5 ngày, siết chặt hơn so với quy định 10 ngày trước đó, nhằm hưởng ứng chiến dịch tiết kiệm năng lượng của chính phủ.

Theo kế hoạch, nhân viên được khuyến khích không sử dụng xe cá nhân một ngày trong chu kỳ 5 ngày, dựa trên số cuối của biển kiểm soát. Tập đoàn LG cũng triển khai biện pháp tương tự trên toàn bộ hoạt động trong nước.

Động thái này được đưa ra sau khi Chính phủ Hàn Quốc thông báo áp dụng quy định luân phiên phương tiện bắt buộc 2 ngày/lần đối với khu vực công, bắt đầu từ ngày 9/4.

Các phương tiện của cơ quan nhà nước và nhân viên chỉ được phép lưu thông cách ngày, ngoại trừ xe điện, xe chạy bằng hydro và các trường hợp đặc biệt như người khuyết tật hoặc phụ nữ mang thai.

Chính phủ Hàn Quốc tuần trước cũng đã nâng mức cảnh báo khủng hoảng an ninh tài nguyên lên cấp 3, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 cấp, phản ánh lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu.

Các biện pháp trên cho thấy sự linh hoạt của các quốc gia trong khu vực khi kết hợp chính sách tài khóa và điều tiết tiêu dùng nhằm ứng phó với biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, qua đó giảm thiểu tác động tiêu cực đến đời sống người dân và hoạt động kinh tế./.

