Hàn Quốc-Nhật Bản thảo luận về mối đe dọa hạt nhân, tên lửa từ Triều Tiên

Ngày 8/4, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã tiến hành cuộc điện đàm trực tuyến nhằm thảo luận về các mối đe dọa hạt nhân, tên lửa từ Triều Tiên, cũng như thúc đẩy hợp tác an ninh ba bên với Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hai bên đã chia sẻ thông tin về các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên, đồng thời nhất trí về tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp chặt chẽ với Mỹ nhằm răn đe các mối đe dọa quân sự từ Bình Nhưỡng.

Hai bộ trưởng cũng nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác an ninh song phương để duy trì hòa bình và ổn định khu vực, trong bối cảnh môi trường an ninh đang diễn biến phức tạp.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn, chia thành 2 đợt trong ngày 8/4, sau khi đã thực hiện một vụ phóng khác vào ngày trước đó.

Trong một diễn biến liên quan, một cựu quan chức cấp cao dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định khả năng nhà lãnh đạo Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nối lại hội nghị thượng đỉnh là “khá cao” trong mùa Thu năm nay.

Phát biểu bên lề một diễn đàn do Viện Nghiên cứu Chính sách Asan tổ chức, ông Fred Fleitz, cựu Chánh Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho rằng Tổng thống Trump vẫn thể hiện mong muốn nối lại kênh ngoại giao cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên, coi đây là một thành công cần được tiếp tục phát huy.

Tuy nhiên, ông Fleitz nhấn mạnh Washington sẽ không từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa đối với Bình Nhưỡng, đồng thời cho rằng cũng nên đề cập đến sự liên quan của Bình Nhưỡng trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Cùng quan điểm, ông Victor Cha, Chủ tịch phụ trách Hàn Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều là “trên 50%," nhiều khả năng sau khi ông Trump có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Theo ông Cha, cách tiếp cận của ông Trump đối với Triều Tiên có sự khác biệt so với các vấn đề khác như Trung Quốc, Nga hay Iran, khi ông thể hiện rõ mong muốn duy trì đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Kim Jong Un./.

