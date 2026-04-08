Hàn Quốc: Triều Tiên tiếp tục phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía Đông

Một giờ sau khi thông báo về một "vật thể bay không xác định" được phóng từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên ngày 7/4, quân đội Hàn Quốc sáng 8/4 tiếp tục báo cáo về một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan của Triều Tiên đến vùng biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên.

Thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết các tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng vào khoảng 8h50 theo giờ địa phương (tức 7h50 cùng ngày theo giờ Việt Nam) và bay khoảng 240km.

Văn phòng An ninh Quốc gia tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp về vụ việc, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng ngay lập tức ngừng các hành động phóng tên lửa. Cơ quan này cũng yêu cầu các cơ quan liên quan phải tăng cường cảnh giác hơn nữa “trong việc duy trì trạng thái sẵn sàng".

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, sáng 7/4, Triều Tiên đã phóng một vật thể bay chưa xác định từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng song dường như vụ phóng đã thất bại ngay sau khi vật thể rời khỏi bệ phóng. Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ hiện đang phân tích chi tiết vụ việc.

Hiện Bình Nhưỡng chưa lên tiếng về thông tin các vụ phóng nói trên. Nếu thông tin do phía Hàn Quốc đưa ra là đúng, đây sẽ là lần phóng thử tên lửa đạn đạo thứ 4 của Triều Tiên trong năm nay, bao gồm loạt phóng khoảng 10 quả tên lửa từ khu vực Sunan hồi tháng trước.

Đáng chú ý, các thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh bà Kim Yo Jong – em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un – cho biết ông Kim có những đánh giá khá tích cực về Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khi nói rằng ông Lee là người “thẳng thắn” và “có tầm nhìn rộng.”

Trước đó, Tổng thống Lee từng bày tỏ lấy làm tiếc trước việc một số người Hàn Quốc điều khiển thiết bị bay không người lái xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên, cho rằng hành động này gây căng thẳng quân sự không cần thiết với Bình Nhưỡng./.

Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng khoảng 10 quả tên lửa đạn đạo Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng khoảng 10 quả tên lửa đạn đạo hướng ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 3 của Bình Nhưỡng kể từ đầu năm nay.