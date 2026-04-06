Thành công chung của các hoạt động đối ngoại quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc

Chiều 6/4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ. Cùng dự buổi tiếp có Đại tá Khương Ba, Tùy viên Quốc phòng Trung Quốc tại Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự chỉ dẫn chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hợp tác song phương giữa Việt Nam-Trung Quốc trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Tháng 3 vừa qua, hai bên đã tổ chức rất thành công Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại Chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc.

Đặc biệt, ngay sau Đối thoại “3+3”, hai bên đã tổ chức rất thành công Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), góp phần tăng cường đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng hiệu quả và thực chất.

Đánh giá cao đóng góp của Đại tá Khương Ba trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định trên cương vị của mình, Đại tá Khương Ba đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam, phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa Bộ Quốc phòng hai nước, tích cực thúc đẩy và đóng góp vào thành công chung các hoạt động đối ngoại quốc phòng; đưa hợp tác quốc phòng hai nước thực sự ngày càng đi vào thực chất.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng Đại tá Khương Ba trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển quan hệ quốc phòng giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ cảm ơn sự đóng góp của Đại sứ Hà Vĩ và Đại tá Khương Ba trong các hoạt động vừa qua, nhất là sự phối hợp, ủng hộ của hai đồng chí trong triển khai các hoạt động tu bổ, tôn tạo nghĩa trang quân nhân, chuyên gia Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Cách mạng Việt Nam (tháng 4/2025).

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, Đại sứ quán Trung Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Chia sẻ quan điểm với Đại tướng Phan Văn Giang, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định, Đối thoại Chiến lược “3+3” rất thành công và đạt hiệu quả tích cực, thông qua Đối thoại đã góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước, đưa quan hệ Trung Quốc-Việt Nam lên tầm cao mới.

Tiếp sau Đối thoại Chiến lược “3+3”, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 được tổ chức thành công đã góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Hà Vĩ hy vọng thời gian tới hai bên cần tăng cường các hoạt động giao lưu, trong đó có giao lưu công tác chính trị, tuần tra liên hợp giữa Hải quân và Cảnh sát biển, giao lưu sĩ quan trẻ hai nước…/.

