Mỹ chiêu mộ thêm lực lượng cảnh sát liên bang tại thủ đô Washington D.C

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra mắt trang web tuyển thêm lực lượng thực thi pháp luật làm nhiệm vụ tại thủ đô Washington D.C. trong bối cảnh Nhà Trắng tìm cách mở rộng quyền kiểm soát đối với khu vực này.

Theo thông tin trên website, các vị trí tuyển dụng thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) và Cảnh sát Công viên Liên bang (U.S. Park Police). Những nhân viên được tuyển mới sẽ làm việc tại Washington trong thời hạn tối đa 1 năm.

Trang web mới dẫn liên kết đến bảng thông tin việc làm liên bang, trong đó có thông báo tuyển cảnh sát cho lực lượng Cảnh sát Công viên Mỹ - đơn vị trực thuộc Cơ quan Quản lý Công viên Quốc gia.

Theo thông báo, hồ sơ bắt đầu được nhận từ ngày 29/9 và các ứng viên được yêu cầu thành thạo sử dụng vũ khí. Những người trúng tuyển có thể được hưởng khoản tiền thưởng lên tới 70.000 USD.

Người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers cho biết mục tiêu của chương trình là thu hút “những cá nhân có trình độ cao và được huấn luyện đặc biệt.”

Từ tháng 6 vừa qua, chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới nhiều khu vực do đảng Dân chủ kiểm soát như Los Angeles, Memphis và Washington, với lý do trấn áp tình trạng tội phạm gia tăng.

Tổng thống Trump mới đây tuyên bố đã “chiến thắng” cuộc khủng hoảng tội phạm tại thủ đô, song các dữ liệu an ninh công cộng cho thấy còn quá sớm để kết luận về hiệu quả của các biện pháp này./.

