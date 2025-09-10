Mở ra hướng hợp tác mới trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Hội thảo quốc tế về giống bí ngô nhiệt đới, lộ trình gia nhập Hiệp hội quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV) và nâng tầm hợp tác đã diễn ra sáng 10/9 tại tỉnh Oudomxay.

Sự kiện là dấu mốc quan trọng trong hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Lào, nhằm mở ra cơ hội mới cho ngành giống cây trồng tại Lào.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Bộ, ngành và các đơn vị liên quan của hai nước Việt Nam-Lào cùng các chuyên gia quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed), cho biết Vinaseed luôn coi việc nghiên cứu, phát triển giống cây trồng chất lượng cao là sứ mệnh cốt lõi, đồng thời cũng chú trọng hợp tác quốc tế để mang lại những giải pháp bền vững cho nền nông nghiệp khu vực.

Ông Nguyễn Trung Dũng nhấn mạnh Vinaseed không chỉ mang đến các giống cây trồng chất lượng cao, mà còn mong muốn đồng hành cùng Lào trong việc xây dựng hệ thống giống cây trồng tiên tiến, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tin tưởng sự hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển bền vững ngành nông nghiệp và thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Lào.

Lãnh đạo tỉnh Udomxay tham quan sản phẩm tại Hội thảo. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày và đánh giá kết quả khảo nghiệm bộ giống bí ngô nhiệt đới do Trung tâm Rau Thế giới (WorldVeg) cung cấp, trong đó có nhiều giống mang đặc tính nổi bật như năng suất cao, giàu beta-carotene và kháng virus, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng và sinh kế bền vững tại Việt Nam và Lào.

Các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực bảo hộ giống cây trồng, trao đổi về lộ trình gia nhập Công ước UPOV của Lào - một bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy hội nhập và phát triển nông nghiệp bền vững.

Cũng tại sự kiện, Tập đoàn Vinaseed và Công ty Phouthor Oudom - doanh nghiệp hàng đầu về phân phối giống cây trồng tại Lào, đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo đó, hai bên sẽ cùng phối hợp xây dựng các mô hình trình diễn, phát triển và thương mại hóa các giống bí ngô lai F1 triển vọng tại thị trường Lào cũng như mở rộng sang các cây trồng chủ lực khác như lúa, ngô nếp.

Giống bí ngô nhiệt đới có năng suất cao vượt trội và khả năng kháng bệnh virus tốt. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ngoài ra, hội thảo cũng đã công bố kết quả thử nghiệm 14 giống bí ngô lai F1 mới do Trung tâm WorldVeg phối hợp cùng Tập đoàn Vinaseed triển khai tại Việt Nam và Lào trong năm 2025.

Kết quả cho thấy một số giống nổi bật có năng suất cao vượt trội và khả năng kháng bệnh virus tốt.

Tất cả giống thử nghiệm đều thể hiện sức chống chịu bệnh virus khảm vàng (Zucchini yellow mosaic virus - ZYMV), vốn là thách thức lớn trong sản xuất bí ngô tại khu vực Đông Nam Á./.

