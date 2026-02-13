Multimedia

Chăm lo, hỗ trợ Nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Từ các đoàn công tác của Trung ương đến tổ chức công đoàn các địa phương, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội tiếp tục được lan tỏa, góp phần để mọi người, mọi nhà đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công và đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn... đã được triển khai trên cả nước.

#Tết Bính Ngọ 2026 #Gia đình chính sách #Thăm hỏi #Tặng quà #Chăm lo đời sống
