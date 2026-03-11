Nhiều hãng xe lớn vẫn giữ nguyên giá vé trước biến động giá nhiên liệu

Trước những biến động về giá nhiên liệu những ngày qua, nhiều đơn vị trong lĩnh vực vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh giá vé, giá cước ở các mức khác nhau.

Một số doanh nghiệp vận tải có số lượng phương tiện lớn vẫn giữ giá vé. Trong khi đó, hoạt động vận tải hành khách công cộng được đảm bảo với giá vé được giữ ổn định; có đơn vị xe công nghệ điều chỉnh giảm giá.

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết tính đến hết ngày 10/3, đã có 15 đơn vị hoạt động vận tải khách đường bộ theo tuyến cố định thông báo điều chỉnh tăng giá vé trên 102 tuyến. Mức tăng từ khoảng 5-36%, tùy theo cự ly vận chuyển và loại hình phương tiện khai thác.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang FUTA Buslines (đơn vị chiếm tỷ trọng vận tải lớn của Thành phố Hồ Chí Minh với 228 tuyến vận tải khách cố định từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành phố trên cả nước) đã thông báo không tăng giá vé xe khách liên tỉnh và vận chuyển hàng hóa.

Trong khi đó, các tuyến xe buýt và tuyến đường sắt đô thị số 1 (metro Bến Thành-Suối Tiên) không tăng giá vé.

Một số đơn vị có nhiều tuyến điều chỉnh giá vé như: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Tân Phát điều chỉnh 33 tuyến, mức tăng từ 21-30%; Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Toàn Thắng điều chỉnh 20 tuyến, mức tăng 17-36%; Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Kumho Samco Buslines điều chỉnh 12 tuyến, mức tăng 12-19%.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch Vận tải Tiến Oanh điều chỉnh 10 tuyến, mức tăng từ 13-18%; Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Thảo Hồng điều chỉnh 7 tuyến, mức tăng từ 16-30% ; Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cúc Tùng điều chỉnh 6 tuyến, mức tăng khoảng 16-30%.

Ngoài ra, một số đơn vị khác như Sao Vàng, Phú Thái Sơn, Đông Hưng, Hợp tác xã Đông Bắc, Saigon Public Transport, Quốc Phú, Huệ Nghĩa Limousine, Minh Tâm cũng điều chỉnh giá trên một số tuyến với mức tăng phổ biến từ khoảng 5-20%.

Hiện nay, việc điều chỉnh giá vé của các doanh nghiệp được thực hiện theo quy định về kê khai giá và thông báo với Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và các bến xe trước khi áp dụng; đồng thời, đơn vị thực hiện việc niêm yết công khai giá vé để hành khách biết và lựa chọn.

Ông Ngô Hải Đường cho biết Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi tình hình kê khai và niêm yết giá, kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, nhằm bảo đảm việc điều chỉnh giá vé của đơn vị vận tải thực hiện đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế.

Với hoạt động taxi, hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 34 đơn vị với hơn 24.000 xe đang hoạt động.

Theo ông Ngô Hải Đường, Công ty cổ phần di chuyển xanh và Thông minh GSM hơn 20.000 xe taxi sử dụng năng lượng điện (chiếm tỷ lệ 83% số xe taxi của Thành phố) đang triển khai giảm 10% giá cước áp dụng từ ngày 11/3 đến hết ngày 31/3.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) khoảng 1.700 xe taxi đã cập nhật điều chỉnh tăng 11-12% giá cước vận chuyển.

Các đơn vị taxi khác đang bình ổn giá và tiếp tục theo dõi đánh giá tình hình đi lại của hành khách.

Với xe công nghệ (xe gắn máy và ôtô), các đơn vị Grab, Be chưa tăng giá cước; trong khi Xanh SM giảm 10% giá cước.

Đối với vận tải hàng hóa đường bộ, Hiệp hội Vận tải hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, chi phí vận tải hàng hóa của các đơn vị thành viên tăng từ 20-25% do tăng giá nhiên liệu. Các doanh nghiệp mong muốn có nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn cung cho phương tiện hoạt động.

Liên quan vận tải đường bộ, ngày 11/3, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật tình hình và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo cho hoạt động vận tải được ổn định và liên tục.

Các đơn vị được yêu cầu báo cáo, tình hình vận chuyển (sản lượng hành khách, khối lượng vận chuyển hàng hóa tăng/giảm), các phát sinh về chi phí, giá vé, giá cước vận chuyển; việc thực hiện kê khai, niêm yết và các vấn đề vướng mắc (nếu có) trong quá trình hoạt động.

Thông qua báo cáo của doanh nghiệp, Sở Xây dựng sẽ kiến nghị, đề xuất các giải pháp (nếu có) nhằm đảm bảo cho hoạt động vận tải được ổn định và liên tục phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa thông suốt./.

Nhà xe điều chỉnh số chuyến, giảm chi phí vận hành để đối phó với giá xăng dầu tăng cao Các doanh nghiệp vận tải đã ngay lập tức ứng phó trước biến động giá xăng dầu tăng cao bằng việc cắt giảm tần suất, điều chỉnh biểu đồ chạy xe.