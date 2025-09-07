Tân Thủ tướng Thái Lan quyết tâm đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn

Theo phóng viên TTTXVN tại Bangkok, phát biểu sau lễ nhận sắc lệnh phê chuẩn của Hoàng gia ngày 7/9, tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cam kết sẽ tăng tốc giải quyết 4 nhóm vấn đề chính mà đất nước đang phải đối mặt trên tinh thần làm việc không ngừng nghỉ.

Cụ thể, Thủ tướng Anutin chỉ rõ có nhóm 4 vấn đề đang đe dọa và làm ảnh hưởng đến sinh kế của người dân Thái Lan.

Thứ nhất là nhóm vấn đề về kinh tế. Chính phủ mới cam kết sẽ đẩy nhanh các biện pháp cắt giảm chi phí, giảm chi phí sinh hoạt, năng lượng, đi lại và vận chuyển cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến nợ của nông dân và nhóm người có thu nhập thấp, đồng thời tìm kiếm các biện pháp khác nhau nhằm hỗ trợ pháp lý cho người dân và tăng cường thu nhập của cộng đồng địa phương, vốn được coi là nền tảng của xã hội Thái Lan.

Nhóm vấn đề thứ hai là về an ninh. Chính phủ mới sẽ khởi xướng các giải pháp hòa bình với quốc gia láng giềng Campuchia nhằm giảm thiểu thiệt hại cho cả hai nước, đồng thời nhanh chóng bồi thường đầy đủ cho những người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột biên giới trong thời gian qua.

Nhóm vấn đề thứ ba được tân Thủ tướng Anutin nhắc tới là về công tác ứng phó với thiên tai. Chính phủ của ông sẽ đẩy nhanh xây dựng hệ thống cảnh báo vốn đã được triển khai trước đây khi ông còn là Bộ trưởng Nội vụ và xây dựng cơ chế bồi thường cho các nạn nhân thiên tai một cách kịp thời, hợp lý và công bằng.

Nhóm vấn đề cuối cùng là về các nguy cơ xã hội. Chính phủ mới của Thái Lan cam kết sẽ nghiêm túc và khẩn trương trấn áp nạn buôn bán ma túy, buôn người, cờ bạc và lừa đảo trực tuyến bằng cách thiết lập hợp tác với các nước láng giềng để loại bỏ mọi hình thức tội phạm này.

Thủ tướng Anutin nhấn mạnh việc giải quyết 4 nhóm vấn đề trên đòi hỏi phải có sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các bên liên quan để đảm bảo việc thực hiện diễn ra hiệu quả và nhanh chóng, không gặp bất kỳ trở ngại hay khó khăn nào. Ông cũng bày tỏ tin tưởng Nội các mới có thể bắt tay vào công việc ngay sau khi nhậm chức và làm việc “không có ngày nghỉ.”

Ông Anutin là Thủ tướng thứ ba của Thái Lan chỉ trong 2 năm qua và lên nắm quyền trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng thấp, chi phí sinh hoạt cao và có nhiều căng thẳng do thuế quan của Mỹ, trong khi căng thẳng biên giới với Campuchia vẫn chưa được được xử lý rốt ráo, dù hai bên đã có lệnh ngừng bắn.

Ngoài ra, việc ông Anutin sẽ lãnh đạo một chính phủ thiểu số cũng sẽ đặt ra không ít thách thức trong thời gian tới./.

