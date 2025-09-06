Thủ tướng đắc cử Thái Lan cam kết giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước

Thủ tướng đắc cử Thái Lan Anutin Charnvirakul cam kết sẽ làm việc không ngừng nghỉ để giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước.

Phát biểu sau khi được Quốc hội bỏ phiếu bầu ông làm Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan, ông Anutin bày tỏ quyết tâm tận dụng tối đa thời gian tại nhiệm để giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng. Ông cũng cảm ơn đảng Nhân dân (PP) đã ủng hộ ông trong việc đảm bảo vị trí của mình.

Trả lời các phóng viên nước ngoài, ông Anutin cho biết chính phủ mới sẽ hành động đúng đắn và sớm cho ra mắt nội các.

Ông Anutin lên nắm quyền Thủ tướng trong bối cảnh kinh tế Thái Lan vẫn trì trệ với tốc độ tăng trưởng thấp, chi phí sinh hoạt cao và căng thẳng do thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Về đối ngoại, Thái Lan vẫn đang vướng vào xung đột biên giới với Campuchia, dù hai bên đã có lệnh ngừng bắn.

Tân Thủ tướng Thái Lan sẽ lãnh đạo một chính phủ thiểu số với đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) là nòng cốt và một số đối tác tiềm năng như đảng Klatham, đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (PPRP), đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN)... Trong khi đó, đảng PP vẫn giữ vị trí là phe đối lập và không tham gia chính phủ.

Theo thỏa thuận được đảng Bhumjaithai ký với đảng PP, chính phủ sắp tới của ông Anutin sẽ giải tán Hạ viện trong vòng 4 tháng kể từ khi có tuyên bố chính sách trước Quốc hội, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử mới tại Thái Lan.

Truyền thông sở tại dẫn một số nguồn tin cậy với đảng Bhumjaithai cho biết đảng này đang tìm kiếm các nhà kỹ trị và những người không thuộc giới chính trị để bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt trong Nội các sắp tới, bao gồm người đứng đầu các Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại.

Các nguồn tin cho biết đảng Bhumjaithai cần những cá nhân có chuyên môn và uy tín để giám sát các vị trí chủ chốt này nhằm giải quyết một số vấn đề cấp bách của đất nước./.

Thông tin về tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul Ngày 5/9, Hạ viện Thái Lan với 492 thành viên đã triệu tập phiên họp đặc biệt với để bầu Thủ tướng mới, một tuần sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra.