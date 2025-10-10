Hà Nội: Bứt phá trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số

Sau hơn 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội, các phường, xã trên địa bàn đã chủ động, sáng tạo trong công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chiều 10/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã trao Thư khen cho Điểm Hành chính công phường Đống Đa, ghi nhận những nỗ lực đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Theo Bộ chỉ số của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, phường Đống Đa đã có sự thăng hạng ngoạn mục: Tháng 7/2025, xếp hạng 119/126 xã, phường; tháng 9/2025, vươn lên vị trí 3/126 xã, phường. Kết quả đạt được cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức phường Đống Đa thời gian qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng ghi nhận và tin tưởng, phường Đống Đa tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, duy trì kết quả đạt được và chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương khác, góp phần cùng toàn thành phố thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, hướng tới nền hành chính phục vụ nhân dân ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Cùng ngày 10/10, phường Ô Chợ Dừa tổ chức ra mắt Trợ lý ảo AI hỗ trợ công tác quản lý, điều hành và giúp công dân giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống Trợ lý ảo AI của phường Ô Chợ Dừa được phát triển trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế, tích hợp dữ liệu hành chính cấp phường và huấn luyện bằng mô hình AI tiên tiến.

Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa triển khai xây dựng 2 Trợ lý ảo AI hỗ trợ công tác quản lý, điều hành và hỗ trợ công dân giải quyết thủ tục hành chính tại phường.Đối với trợ lý ảo dành cho cán bộ, công chức, đây là công cụ hỗ trợ cán bộ trong việc tra cứu pháp luật, soạn thảo, tóm tắt báo cáo.

Đặc biệt, Trợ lý ảo có khả năng chấm điểm pháp lý, cảnh báo sớm sai sót về căn cứ pháp luật, thẩm quyền ký hoặc quy trình ban hành văn bản. Điều này giúp cán bộ giảm tải áp lực, có thêm điều kiện tập trung vào công tác chuyên môn và nâng cao tính chính xác, minh bạch của nền hành chính.

Trong khi đó, trợ lý ảo hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính sẽ hướng dẫn cụ thể thành phần hồ sơ, các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến; giải đáp nhanh chóng, chính xác thắc mắc hành chính, hỗ trợ ngoài giờ hành chính.

Thời gian tới, phường Ô Chợ Dừa tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện và mở rộng hệ thống trợ lý ảo đến các cơ quan, đoàn thể trong hệ thống chính trị, đồng thời, duy trì việc cập nhật dữ liệu, huấn luyện hệ thống thường xuyên, lắng nghe phản hồi của cán bộ và nhân dân để trợ lý ảo ngày càng thông minh, thân thiện, hữu ích.

Cũng trong ngày 10/10, xã đảo Minh Châu tổ chức đánh giá chương trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025.

Xã đảo Minh Châu là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ nhân dân, triển khai hiệu quả Chiến dịch 45 ngày đêm ra quân hỗ trợ chuyển đổi số. Xã đã thành lập 7 Tổ chuyển đổi số cộng đồng, vận hành hiệu quả Điểm phục vụ hành chính công; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính, chữ ký số, hộp thư công vụ, sử dụng thống nhất các hệ thống quản lý văn bản, họp trực tuyến và dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được xã phát động sâu rộng, giúp người dân, đặc biệt là nhóm cao tuổi, nông dân, từng bước hình thành kỹ năng số cơ bản trong thực hiện dịch vụ công, thanh toán điện tử, truy cập nền tảng học tập và thương mại trực tuyến.

Thời gian tới, xã tập trung thực hiện ba nhóm nhiệm vụ lớn: Xây dựng chính quyền số (hoàn thiện số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, hồ sơ hành chính; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hướng tới chính quyền hoạt động minh bạch, hiệu quả); phát triển kinh tế số-xã hội số (ứng dụng công nghệ trong du lịch thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai, giáo dục, y tế “đúng - đủ - sạch”); phổ cập kỹ năng số cho người dân (vận hành hiệu quả 5 điểm sinh hoạt số cộng đồng, hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết yếu như VNeID, Etax Mobile, thanh toán không dùng tiền mặt, học tập trực tuyến...).

Với phương châm “Lấy người dân làm trung tâm - lấy công nghệ làm động lực phát triển,” xã Minh Châu quyết tâm đưa chuyển đổi số trở thành động lực chủ đạo trong phát triển kinh tế-xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Minh Châu thông minh trong thời gian sớm nhất./.

Cải cách thủ tục hành chính, lấy công nghệ làm công cụ then chốt Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính là minh chứng sinh động cho sự vận hành thực tiễn của Nghị quyết số 57-NQ/TW.