Khánh Hòa chuyển đổi số toàn diện, hướng tới nhóm dẫn đầu

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá nhằm đạt mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số đóng góp khoảng 35% GRDP, phấn đấu nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số (DTI).

Chuyển đổi số lan tỏa

Ngành du lịch, một trong những trụ cột kinh tế của tỉnh Khánh Hòa được xác định là lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số.

Theo đó, tỉnh đã đưa vào các ứng dụng du lịch thông minh, bản đồ số, hệ thống đặt chỗ và quản lý du khách thời gian thực, góp phần cải thiện trải nghiệm du khách, điều tiết lưu lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đặc biệt, việc phát triển nội dung du lịch số và số hóa các di sản văn hóa giúp quảng bá hình ảnh Khánh Hòa hiệu quả hơn trên các kênh trực tuyến, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Trần Đức Hà, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa cho biết, Khánh Hòa đang tiên phong ứng dụng công nghệ để quảng bá di sản và nâng cao trải nghiệm du khách.

Hiện cổng thông tin của đơn vị cùng bản đồ số tương tác cho phép du khách nghe thuyết minh tự động song ngữ về 16 di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt. Tại nhiều điểm di tích, mã QR được gắn giúp du khách dễ dàng truy cập thông tin bằng điện thoại thông minh.

Đáng chú ý, công nghệ thực tế ảo VR360 được áp dụng tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar mang lại trải nghiệm sinh động, cho phép “du hành” qua không gian và thời gian.

Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 số hóa 100% di sản văn hóa được ghi danh từ di sản vật thể, phi vật thể đến di tích, di vật và bảo vật quốc gia tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách tiếp cận dễ dàng trên các nền tảng số.

Để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dễ dàng các thông tin y tế và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hầu hết các hoạt động, dịch vụ của ngành y tế.

Tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (phường Ninh Chử) đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và khám chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II Lê Huy Thạch, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận Lê Huy Thạch cho hay, chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ, mà là sự thay đổi sâu rộng trong tư duy quản lý, chuyên môn và cách phục vụ.

Đơn vị đã triển khai các hệ thống cốt lõi như: hệ thống thông tin quản lý bệnh viện (HIS), bệnh án điện tử (EMR), kê đơn và thanh toán không dùng tiền mặt, cùng đặt lịch khám trực tuyến.

Qua đó, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, minh bạch hóa quy trình và giảm tải cho bộ phận tiếp nhận, người dân có thể chủ động đặt lịch khám, xem đơn thuốc và tra cứu lịch sử điều trị.

Bệnh viện đã kết nối hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS) và hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS), cho phép bác sĩ truy cập kết quả nhanh chóng, hỗ trợ chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

Nhiều ứng dụng công nghệ mới khám chữa bệnh từ xa được triển khai giúp bệnh viện phối hợp hội chẩn với các cơ sở y tế tuyến Trung ương, nâng cao năng lực chuyên môn và giảm chuyển tuyến cho bệnh nhân. Song song đó, công tác đào tạo kỹ năng số cho đội ngũ y, bác sỹ được chú trọng, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số y tế.

Tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số để thúc đẩy phát triển lĩnh vực kinh tế biển và đô thị. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Định hướng chiến lược phát triển mới

Khánh Hòa đang tập trung triển khai chương trình chuyển đổi số toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, bao phủ 65 xã, phường, đặc khu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế số và phục vụ người dân.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp khoảng 35% GRDP và phấn đấu nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số (DTI). Đây là một trong những định hướng chiến lược trong giai đoạn 2025 – 2030, kết hợp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với hiện đại hóa quản trị nhà nước và đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, chuyển đổi số đang được tỉnh triển khai đồng bộ trên nhiều trụ cột bao gồm: xây dựng chính quyền số; kinh tế số; xã hội số; cơ sở hạ tầng số và an toàn, an ninh mạng.

Ở cấp quản lý Nhà nước, tỉnh tập trung số hóa quy trình hành chính công, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử E-Office, tích hợp bộ công cụ đo lường và đánh giá kết quả công việc (KPI) giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp và người dân; đồng thời kết nối liên thông dữ liệu giữa các sở, ngành, địa phương để nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch hoạt động.

Song song đó, Khánh Hòa cũng đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và hạ tầng dữ liệu hiện đại, coi đây là nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi số toàn diện và phát triển kinh tế số.

Tỉnh ưu tiên đầu tư mạng băng thông rộng, hạ tầng điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu địa phương, tạo điều kiện để các dịch vụ số vận hành ổn định, đồng thời xây dựng đô thị thông minh làm động lực tăng trưởng nhanh và bền vững.

Về lĩnh vực kinh tế, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp trong các lĩnh vực du lịch, logistics, nông nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu vận hành, mở rộng thị trường và nâng cao năng suất.

Cùng với đó, tỉnh thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ, vườn ươm đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, hướng tới hình thành môi trường số năng động, thu hút nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, các công nghệ chiến lược như công nghệ đại dương, nuôi trồng thủy sản, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo được xem là hướng phát triển trọng tâm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, cuối tháng 10 vừa qua, tỉnh đã phát động đợt ra quân cao điểm đưa Tổ hỗ trợ chuyển đổi số với sự tham gia của 162 giảng viên và sinh viên ngành công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm, khoa học dữ liệu, điện tử viễn thông, quản trị mạng, thuộc các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng này về giúp các địa phương hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến; đảm bảo an toàn thông tin mạng và chuẩn hóa dữ liệu theo hướng dẫn của các sở, ngành. Đây được xem là bước đi sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới và tăng tốc tiến trình số hóa trên toàn tỉnh.

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2025 diễn ra từ ngày 18 đến 19/11 tới đây với nhiều chương trình, hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi các giải pháp công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số tới cộng đồng và doanh nghiệp trên địa bàn.

Chuyển đổi số toàn diện được tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, gia tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bước đi quyết liệt, đồng bộ trong triển khai sẽ là chìa khóa để tỉnh khai thác tối đa lợi ích từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hướng tới phát triển xanh, bền vững và hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

