Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy nhà xưởng mùn cưa, 3 người bị thương

Chiều 6/4, một vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng chế biến mùn cưa trên đường Vĩnh Tân 34, tổ 3, khu phố 2, phường Vĩnh Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, khiến 3 người bị thương.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, nhận được tin báo cháy từ cơ sở xưởng trên, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 32 đã điều động 5 xe chuyên dụng cùng 30 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận đám cháy và triển khai đội hình để khống chế, ngăn cháy lan. Đám cháy xảy ra tại khu nhà xưởng sản xuất mùn cưa có diện tích khoảng 700 m², kết cấu tạm với cột kèo và mái tôn cũ.

Vụ cháy khiến 3 người bị thương gồm anh N.V.S. (sinh năm 1991, quê Cần Thơ), anh T.T.T. (sinh năm 2002, quê Cần Thơ) và chị V.T.M. (sinh năm 1986, quê Nghệ An).

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể do nổ máy nghiền dăm bào. Đến 18 giờ, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai công tác chữa cháy, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Cháy lớn ở nhà xưởng gần Bệnh viện K Tân Triều Khoảng 0 giờ 30 phút sáng 30/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng gần Bệnh viện K Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội) khiến nhiều người dân xung quanh hoảng sợ, tri hô dập lửa.