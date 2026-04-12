Cháy nhà trọ ở Thành phố Hồ Chí Minh khiến 2 người tử vong

Đến chiều 12/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trọ 4 tầng trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, làm 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 12/4 tại căn nhà cao 4 tầng, được ngăn thành nhiều phòng cho thuê trọ. Trong đó, tầng trệt để xe, còn các tầng trên để ở. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cửa chính sử dụng khóa vân tay nên đã khiến nhiều người bên trong gặp khó khăn khi thoát nạn.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết khi phát hiện hỏa hoạn, người dân đã hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa và tìm cách phá cửa nhưng không thể tiếp cận.

Nhiều người mắc kẹt hoảng loạn, một số bị thương khi cố gắng thoát thân; một trẻ em được đưa xuống an toàn từ sân thượng. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã phá cửa, nỗ lực dập lửa và tiếp cận từ nhiều hướng để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định, có 2 nạn nhân tử vong gồm nạn nhân nam, sinh năm 2000, quê ở Cà Mau và nạn nhân nữ, sinh năm 2002, quê ở tỉnh Bến Tre, nguyên nhân tử vong, nghi ngờ là do ngạt khói.

Bệnh viện Nhân dân 115 đã tiếp nhận và đang điều trị tích cực cho 4 nạn nhân bị ngạt khói, nhiều trường hợp nặng phải thở máy; một bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ./.

