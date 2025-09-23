Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin, Ngày hội đổi mới sáng tạo năm 2025 với chủ đề: “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia”, khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 1/10” diễn ra từ ngày 22/9 đến ngày 5/10 gắn với chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Sự kiện nhằm khích lệ, động viên, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng chung tay thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Việc tổ chức Ngày hội khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo; tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội; khơi dậy tinh thần đam mê nghiên cứu, khuyến khích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là thế hệ trẻ, tham gia đổi mới công nghệ.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày hội trên cả nước gồm hội nghị, hội thảo, tọa đàm tuyên truyền, vinh danh doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiêu biểu; triển lãm, trình diễn thành tựu khoa học công nghệ; kết nối cung cầu công nghệ…

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức Lễ hưởng ứng, Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIIE 2025), Diễn đàn chính sách đổi mới sáng tạo tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) trong thời gian diễn ra Ngày hội.

Trước đó, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025.

Việt Nam tiếp tục duy trì thứ hạng 44/139 quốc gia, nền kinh tế, giữ nguyên vị trí của năm 2024. Việt Nam cũng thuộc nhóm 50 quốc gia có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới; được WIPO ghi nhận là một trong 9 quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất kể từ năm 2013.

Trong 15 năm liên tiếp, Việt Nam đạt kết quả đổi mới sáng tạo cao hơn so với mức phát triển, là một trong hai quốc gia giữ kỷ lục cùng với Ấn Độ.

Việt Nam cũng nằm trong nhóm ba quốc gia có tốc độ tăng trưởng năng suất lao động nhanh nhất giai đoạn 2014–2024.

Trong cấu phần chỉ số, Việt Nam đã cải thiện đầu vào đổi mới sáng tạo, tăng 3 bậc từ vị trí 53 (năm 2023) lên thứ hạng 50 (năm 2025), nhờ chú trọng hoàn thiện thể chế, tăng cường nguồn nhân lực, đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), phát triển hạ tầng số và hỗ trợ doanh nghiệp.

Đầu ra đổi mới sáng tạo vẫn duy trì vị trí cao (hạng 37), dù giảm nhẹ 1 bậc so với năm 2024.

Việt Nam giữ vững vị trí thứ 2 trong nhóm quốc gia thu nhập trung bình thấp, chỉ sau Ấn Độ (hạng 38). Trong ASEAN, Việt Nam đứng thứ 3 sau Singapore và Malaysia, vượt qua Thái Lan.

Ngay sau khi Báo cáo GII 2025 được công bố, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 2796/QĐ-BKHCN về “Khung chỉ số phục vụ theo dõi, đánh giá tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.”

Đây là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Khung chỉ số được xây dựng dựa trên các chỉ số trong Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2025 của WIPO và dữ liệu từ Tổ chức SCImago (tổ chức nghiên cứu làm nhiệm vụ cung cấp thông tin về chất lượng nghiên cứu khoa học của các quốc gia, các cơ sở nghiên cứu, mức độ uy tín của các tạp chí thông qua việc phân tích các chỉ số dựa trên cơ sở dữ liệu Scopus), bảo đảm sự tương đồng, có khái niệm rõ ràng, phương pháp tính và nguồn dữ liệu chính thống.

Khung chỉ số được xây dựng nhằm hình thành bộ công cụ phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu đến năm 2030: Tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao./.

